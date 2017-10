Verebes István: Marton vagy öngyilkos lesz, vagy meghal

Vagy öngyilkos lesz, vagy meghal

Ez nem jön ki belőle. (...) Megérezném, ha ez a perverzió benne lenne Marton Lászlóban.

Egy héttel a nagy vihart kavart interjú után, Verebes István ismét megszólalt az ATV Egyenes beszéd című műsorban, hogy elmondja véleményét a Marton-ügyről.A színész-rendező ezúttal úgy kezdte, hogy ő szolidáris azokkal, akiket szexuálisan zaklattak, ugyanakkor nem érti, hogy Martonnal kapcsolatban miért csak most szólalnak meg. És habár nem a most jelentkező áldozatokat vádolja, hanem a közszellemet, nem érti, hogy legalább egy nő miért nem jelentkezett korábban ezekkel a vádakkal - írja a Bors Majd folytatta azzal, hogy ha az ő feleségével történne ilyesmi, ő biztosan farkasszemet nézne az elkövető illetővel, míg egy barátja, akinek a kislányát korábban szintén egy színházban abuzálta egy másik rendező, megfenyegette gyereke zaklatóját. Mert azonnal reagált, ahogy egy ilyen helyzetben kell.Három pontban beszél az ügyről; következőként említi, hogy teljesen véletlenül találkozott a napokban Marton Lászlóval, aki – Verebes szavai szerint – a „halálán van."– folytatta.Nem érti, hogy ezek után még mit akarhatnak tőle, ekkor Rónai Egon felveti, hogy valószínűleg egy bocsánatkérést.Verebes elmondja, hogy természetes egy ilyen támadás után a pánik, függetlenül attól, hogy igazak-e a vádak vagy sem, magyarázta. Ahogy másik lehetőségként magába is süppedhet, hogy majd néhány év múlva belássa, mit tett, ha tett valamit.Majd folytatja, hogyVerebes szerint a bíróságon sem fog kiderülni, hogy ezekben az ügyekben kinek van igaza. Benne kételyeket ébresztenek a napvilágot látott történetek, mert ahogy ő megismerte Martont,Azt is elmondta: engedtessék meg, hogy tisztelje a teljesítményt. Úgy gondolja, hogy nem attól lesz erkölcsi megtisztulás a színházi világban, hogy leveszik a műsorról a Pál utcai fiúkat.Verebes arról is beszélt, hogy embertelen, amit Sárosdi Lilla magára zúdított, hiszen ellene is ugyanolyan gyűlölethullám indult.