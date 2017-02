Végre láthatjuk Delhusa Gjon 19 éves szerelmét

Delhusa Gjon már nem titkolja, egy 19 éves lány rabolta el a szívét, akit két évvel ezelőtt egy koncerten ismert meg. Fanni a fellépést követően levelet írt a 63 éves sztárnak, amit újabbak, majd találkozások követtek. Tavaly novemberben szerepelt Delhusa klipjében is, akkor került fel az első közös fotó az énekes Facebook-oldalára is, de az nem keltett különösebb feltűnést, mert másik két hölgy is szerepelt rajta - írja a Femina - Tudom, sokan megdöbbentek a nagy korkülönbség miatt, ami köztünk van, de Fanni korához egy 40 éves nő bölcsessége párosul. Engem egyébként sem viseltek el soha az idősebb nők, egyszerűen sok voltam nekik. Talán még a volt feleségem volt korban a legközelebb hozzám, bár ő is 12 évvel fiatalabb nálam - nyilatkozta az énekes a Bestnek arról, miért nem zavaró a köztük lévő 44 év korkülönbség.

Fotó: Facebook/Delhusa Gjon