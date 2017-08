Végleg visszavonult Lorán Lenke

Olyan még nem volt, hogy Lorán Lenke ne tudta volna megnevettetni a közönséget. Ő az az ember, akinek fékezhetetlen temperamentuma mindenkit elragad és jókedvre derít. Ezért is volt megrázó, hogy február óta a kórházi ágyhoz kötve élt, és csak a legközelebbi barátai, rokonai tudhattak róla. Ám most hosszú-hosszú idő után a színésznő felvette a telefonját.– Jól vagyok, édesem! Hál istennek semmi bajom sincs – mondta Lorán Lenke vidáman a Borsnak , a tőle megszokott lendülettel. Többször is visszakérdeztünk, alig akartuk elhinni, hogy otthon van, hogy végre hazaengedték a kórházból.– Igen, itthon vagyok, hál istennek! Fekszem az ágyban, nézem a tévét, pihenek, alszom. A nagy meleg sem zavar, mert megy a légkondi. Nagyon tudom élvezni a pihenést, azt, hogy nem kell csinálnom semmit. Persze soha nem hagynak egye­dül, a barátaim felváltva vigyáznak rám.A Jászai-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja a színpad után már nem vágyik, ami mondjuk érthető is, hiszen betöltötte a 90-et.– Nem megyek én már a színpadra – mondja, de egy csipetnyi szomorúság sincs a hangjában. Vidáman elismétli: – Én már nem megyek! Eleget voltam, most már menjen más! Nincs igazam?