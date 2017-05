Végleg megszűnik a Dolly Roll

A Dolly Roll énekesnője ekkor döntött úgy, hogy véget vet a a formáció működésének. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Dolly is visszavonulna. A 67 éves énekesnő bejelentette, hogy Dolly Plusssz néven új együttest alapított - írja a 24.hu Most ugyanolyan erőt érzek magamban, mint 34 évvel ezelőtt. Hihetetlen jó csapat jött össze. Legalább olyan nagy formátumú dolog előtt állunk, mint ahogyan annak idején, a Hungáriát követően a Dolly Roll is állt. Az új formációval ismét nagy, színházi jellegű showműsorokat fogunk létrehozni, díszlettel, jelmezekkel, no és fergeteges zenével. Ütős műsort állítottunk össze, amelyben nem csak Dolly Roll legismertebb dalai, hanem Hungária slágerek is helyet kapnak– kezdte az énekesnő.Megtarthattam volna a régi nevet is, hiszen van hozzá jogom, de előre kell nézni, ez már egy új élet, egy új formáció, és a Plusssz névvel – igen, így három S-betűvel! – még sejtelmes is. Kilencen állunk majd a színpadon, hét zenész, két vokalistával kiegészülve. Van még egy meglepetésem. A frontvonalban sem egyedül állok, hiszen egyenrangú partnerként ott van mellettem egy roppant tehetséges fiatalember, Jáger Gyula.