Véget ért a Campus Fesztivál: 108 ezren buliztak Debrecenben

Vasárnap reggel véget ért az egyik legnagyobb hazai könnyűzenei esemény Debrecenben. Ami a látogatói számot illeti, várakozáson felül, az egy évvel ezelőtti Campus jubileumot is meghaladva, idén, 108 ezren szórakoztak a négy nap alatt.



Miklósvölgyi Péter a Campus Fesztivál igazgatója megerősítette, hogy ennyire jól szervezett és sokszínű, izgalmas programokban bővelkedő fesztiváljuk még nem volt. "Minden várakozásunkat felülmúlta az idei Campus Fesztivál, köszönhetően annak a bizalomnak, hogy jelentősen megnövekedett azoknak a fesztiválozóknak a száma, akik úgy gondolták, hogy valamennyi nap érdemes kilátogatni" – összegezte a főszervező. "A látogatói szám növekedése mellett kitűzött célunk volt, hogy egy olyan biztonságos, barátságos, kulturált fesztivált szervezzünk meg, amelyen nem csak a nagyszínpados koncertek dominálnak, hanem a nap minden szakában családok és különböző korosztályok találják meg a nekik tetsző, érdekes programokat. A kitűzött cél sikerült, elmondhatjuk, hogy a nagyszínpados programok mellett, valamennyi programhelyszínünket nagy érdeklődés kísérte, legyen az a Családok Éve Liget, Egyetem Tér, színházi előadás, irodalmi sátor.""



19 programhelyszín, 18 közérdekű helyszín, 30 attrakciós pont, összesen közel 70 helyszínnel készültek a szervezők. A legkomolyabb változás mégsem a programhelyeket érintette, a szervezők a fesztivál főbejáratának áthelyezésével, egy sokkal tágasabb, szélesebb bejutási lehetőséget biztosítottak, a Nagyerdei Stadion déli oldalának megnyitásából adódóan pedig több tér jutott a fesztiválozóknak.



A Campuson továbbra is a zenéé volt a főszerep, idén rekordszámú, több mint kétszáz hazai koncert volt. A legtöbben a Scooter műsorára voltak kíváncsiak, nézőszámban a pénteki nap volt a csúcspont, amikor a Tankcsapda és a Punnany Massif is fellépett, a zárónapon pedig teltházas nézőtér előtt koncertezett Ákos és az amerikai R&B énekes Akon is.



Idén 11. alkalommal vett részt saját helyszínnel és színpaddal a Debreceni Egyetem a Campuson. Az Egyetem Tér minden évben a leglátogatottabb nappali rendezvényhelyszín a fesztiválon, idén is több ezren keresték fel az egyetemi standokat és programokat. Összesen 16 faházban 30 egyetemi egység mutatkozott be az Egyetem Téren.



A Campus Fesztivál szervezői oldalról, nem csak a felhőtlen bulizás vagy szórakozás megteremtéséről szól. Minden évben kitűzött cél volt a társadalmi szerepvállalás, jótékonyság, a nagyerdei környezet megóvása. Most a Nagyerdei Kultúrparkkal közösen, a Dreamnight rendezvénysorozathoz csatlakoztak. A fesztivál szervezői adománygyűjtő számlát nyitottak, az így összegyűlt 4 millió forint már jó alap, hogy az ebből szervezett nagyszabású programmal feledhetetlen élményt szerezzenek a hátrányos helyzetben lévő kisgyermekek számára. Az adománygyűjtő akció a fesztivál után is él, ennek részleteiről később számolnak be a szervezők.



A Nagyerdő, a Nagyerdei Stadion, a Nagyerdei Víztorony, a több száz világító installáció és buli helyszín páratlan környezetet teremtett a debreceni eseménynek. A közönség egyértelmű visszajelzése alapján pedig elmondható, hogy a Campus látványvilága országosan is egyedülálló, lenyűgöző volt.



A takarítás és bontás vasárnap reggel elkezdődött, hogy a Nagyerdei Stadion környezete rövid időn belül eredeti állapotába kerülhessen