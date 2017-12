Vége a találgatásoknak: ezért nem filmez többé Daniel Day-Lewis

A Fantomszál lesz Daniel Day-Lewis utolsó filmje – legalábbis ezt állítja –, és most meg is indokolta, miért hagy fel a színészettel.- A film készítése előtt eszembe sem jutott, hogy visszavonulok – mondja a színész a W magazinnak adott interjújában. – Sokat nevettünk a rendezővel, Paul Thomas Andersonnal, aztán elkezdtünk forgatni, és mélységes szomorúság szállt ránk. Nagyon meglepődtünk, nem számítottunk arra, milyen erőket szabadítunk el. Ránk ült ez a szomorúság, és azóta is nyomaszt. Nem is akarom megnézni a filmet. Magam sem értem, miért történt mindez, de úgy érzem, ez egyfajta kinyilatkoztatás, ezért hagyom abba.A háromszoros Oscar-díjas színész úri szabót alakít, aki az ötvenes évek Londonjában a felső tízezer tagjainak készít öltözékeket. Sötét árnyak gyötrik, és mivel Daniel Day-Lewis minden szerepébe teljesen beleéli magát, feltehetően ez kergethette depresszióba. A színész alaposságára jellemző, hogy a szerep kedvéért megtanult varrni, négy hónapig volt a New York City Ballet jelmeztervezőjének tanítványa. A végén annyira belejött a szabászatba, hogy készített egy estélyit a felesége számára, egy Balenciaga kreációt használva mintául.