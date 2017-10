Védte fiát a bíróságon Szilágyi István

Így nézett ki a „játék" után. Fotó: Móricz István

Elesett, méghozzá egy farakásra, ettől tört el négy bordája és volt kék-zöld folt az egész arca – tegnap a bíróságon már így emlékezett Szilágyi István arra a bizonyos júniusi napra, ami után kórházba került, fiát pedig előzetes letartóztatásba helyezték - írja a BorsOnline . A családi dráma tárgyalása szerdán reggel kezdődött.

Először tíz-tizenöt ütésről beszélt

Szívszorító volt látni, ahogy a bíróság folyosóján az idős színész követte a fiát. Fotó: Czerkl Gábor

A vád szerint az ország Lópici Gáspárját fia, Péter verte össze, erre utal az öszszes elsődleges látlelet, sőt még a színművész első vallomása is, amit a kórházban tett a rendőröknek. A fiú és szülei elvileg először találkoztak azóta, hogy Péter előzetes letartóztatásba került. Mivel az idősebb Szilágyi korábban teljesen más vallomást tett, a bírónő felhívta a figyelmét, hogy a hamis tanúzásnak következményei le­hetnek. Az eredeti, pár órával a verés után tett vallomásban Szilágyi még azt mondta, tíz-tizenöt kifejezetten erős ütést kapott. – Kértem, hogy hagyja abba, körülbelül tizenöt percig tartott. Most nem játszottunk, nem verekedtünk, Péter vert engem – ez volt az eredeti vallomás, s Szilágyi az őt ellátó kórházi orvosnak is arról számolt be, a fia bántalmazta. Ez az orvos volt az, aki hivatalból feljelentést tett a fiú ellen. Szilágyi egyébként a na­pokkal később őt felkereső újság­íróknak is azt mondta, Péter ütötte meg. Igaz, ekkor már úgy fogalmazott, ők így szoktak „játszani".

A bírónak csak vitát emlegetett

A tárgyalás folytatódik

Korábban ostortól sérült meg



Szilágyi István nem először került kórházba a fia miatt. Tavaly szeptemberben a sürgősségi osztályon kötött ki. Fia rábízott egy kamerát, amit elloptak, ezért Péter rettentően mérges lett, véletlenül, ostorral csapta szemen a színészt, aki a sürgősségi osztályra került.



– A fiam kezében volt egy ostor és hirtelen nagyon mérges lett a kamera eltűnésének hírére. A levegőbe suhintott és eltalálta a szememet – mondta akkor Szilágyi.

Ám az azóta eltelt hónapokban valami gyökeresen megváltozott, a 79 éves színművész tegnap már másról számolt be. – Nem emlékszem, nem verekedés volt. Maximum olyan fordult elő, hogy megfogta a ruhámat, hogy „értsd már meg!". Természetes, hogy apa és fia között kialakulhat vita – fogalmazott a bíróságon Szilágyi István, aki a bíró kérdésére azt is el­mondta, nem fél Pétertől. – Szeretem, hiszen ő a fiam. Péter szintén arra emlékszik, hogy nehezen mozgó édesapja ráesett a farakásra, így szerezte a sérüléseit. – Beleesett a tűzifába, én szedtem össze, gyakran fantáziál – fogalmazott Péter, akinek édesanyja megtagadta a vallomástételt. Ezt persze megteheti, senki sem köteles a fiára terhelő vallomást tenni. Terhelő vallomást egyedül egy Renáta nevű nő tett Péterre, aki abban az időben a családnál lakott. A nő szerint rendszeres volt a verés a házban, többször is hallotta, ahogy az idős színművész könyörög a fiának, hogy ne bántsa. – Péter azt képzelte, az Auróra együttes sokkal több pénzt gyűjtött, mint amennyit odaadtak Pityi bácsinak, és folyamatosan veszekedett vele, hogy szerezze meg a többi pénzt – vallotta Renáta. (Mint ismeretes, a rockbanda gyűjtést rendezett a rossz anyagi körülmények között élő idős színész számára.) Ám nagy kérdés, hogy a nő vallomása milyen súllyal esik majd latba, Renáta ugyanis Péter védőjének kérdésére azt is elárulta, hangokat hall, mert szerinte egy mikrochip van a fejében.A következő bírósági tárgyalásra beidézték azt az orvost, aki a verés után elsőként látta el Szilágyi Istvánt, az intézkedő rendőröket és a szomszédokat, és egy igazságügyi orvos szakértőt is kirendeltek. Az ügyész pedig indítványozta, a bíróság hallgassa meg az újságírók hangfelvételeit is arról, hogyan emlékezett a színész arra a tragikus napra.