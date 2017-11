Vásáry André az Arénában

A több platinás nemzetközi zenei szenzáció és 2017-es Grammy® jelölt Celtic Woman bejelentette, hogy budapesti koncertjén Vásáry André is fellép majd.November 10-én Budapesten, az Arénában lép fel a Celtic Woman. A több mint 4 millió eladott koncertjeggyel, 10 millió CD/DVD eladással, 10 listavezető albummal és számos platinalemezzel büszkélkedő formáció a 'Voices of Angels' turné egyik állomásaként érkezik Magyarországra.A koncert során hallhatjuk az angyali hangú Susan McFadden-t, Mairéad Carlin-t, Éabha McMahon-t és a lélegzetelállító kelta hegedűművészt, Tara McNeill-t, az együttes legújabb tagját. Az énekeseket tehetséges zenészek és táncosok kísérik, akik kivételes adottságaikkal és kirobbanó energiájukkal egy újfajta fúziót adnak hozzá a több évszázados zenei és kulturális hagyományokhoz.A Celtic Woman bejelentette, hogy koncertjük előtt Vásáry André énekel majd az Aréna többezres közönségének.Vásáry André hazánk egyetlen férfi szoprán énekese, aki egyaránt énekel komolyzenét és crossover dalokat. Műfaji sokoldalúság és különleges, kristálytiszta hang a védjegye. Művészi munkásságát eddig öt kiváló album őrzi, köztük három arany és egy platinalemez. Pályafutását kiemelkedő koncerthelyszíneken - a Művészetek Palotájában, a Budapesti Kongresszusi Központban, a Magyar Állami Operaházban, a Zeneakadémián, a Szegedi Szabadtéri Játékokon - elért sikerek; színházi szereplések a Pesti és a Nemzeti Színházban, illetve olyan televíziós show műsorok fémjelzik, mint például a Csillag születik, az Eurovíziós Dalfesztivál és a Sztárban sztár. Mindennapjait hazai és külföldi koncertek, turnék töltik ki. Fellépett többek között az Egyesült Államokban, Franciaországban, Olaszországban, Németországban, Kínában.- Mint crossover zene rajongó, ismerem és nagyon nagyra tartom a Celtic Womant. Szerettem volna egyszer élőben is meghallgatni a csapatot és, milyen érdekes a sors, hogy most felkértek erre a fellépésre. Meglepődtem,és nagyon örültem a megtisztelő lehetőségnek. Már nem először lépek fel az Arénában, de megtisztelő és izgalmas kihívás lesz - mondta Vásáry André, aki a tőle megszokott nagy ívű, mindenki által ismert és szeretett dalokkal készül a közönségnek.