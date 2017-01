Vasárnap indul a visegrádi országok közös rádiójának magyar műsora

Vaszily Miklós elmondta: a közép-európai régió országaiban élők a történelmi múltban és a jelenben is hasonló kihívások elé néznek, nemcsak a politikában, hanem a mindennapi életben is.



Ezért nagyon fontos, hogy "egymás problémáit közelebbről is megismerjük és megtapasztaljuk" - tette hozzá a vezérigazgató, hangsúlyozva: a rádióműsor célja az, hogy a magyarok is minél többet megtudjanak a régióban élőkről, ugyanakkor "mi is jobban meg tudjuk ismertetni" a régió országaiban élőket Magyarországgal és a magyar embereket foglalkoztató eseményekkel.



A vezérigazgató fontosnak nevezte azt is, hogy a rádióműsoron keresztül is valódi tartalommal töltsék meg a visegrádi együttműködés gondolatát.



Tavaly szeptemberben jelentették be, hogy a visegrádi országok - Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia - közös, a nemzeti nyelveken sugárzó rádióműsort indítanak. A lengyel kezdeményezésre induló, a Visegrádi Alap támogatásával készítendő kulturális, társadalmi és politikai témájú műsorokat a nemzeti szerkesztőségek munkatársai készítik.



A V4 rádióadás Lengyelországban Újév napján indult a közszolgálati rádió első csatornáján (Polskie Radio 1). Szó esett egyebek mellett, az 56-os magyar forradalom és szabadságharc, valamint a poznani júniusi munkásfelkelés 60. évfordulójáról is.