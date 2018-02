Vasárnap este 6-kor érkezik a Galaxy S9 - élőben is követhetjük a csúcstelefon bemutatását

Vasárnap este 6 órakor tartja a Samsung az Unpacked 2018 (Samsung Galaxy Unpacked 2018) rendezvényét Barcelonában, közvetlenül az MWC nyitása előtt. Végre megismerheti a világ a már nagyon várt csúcstelefont, a Galaxy S9-et, ami – állítja a gyártó – mindent átír, amit eddig az okostelefonok kamerájáról tudtunk - írja a hvg.hu A lap arról is beszámolt, hogy a rendezvényt élőben közvetíti a Samsung. A saját weboldalán kívül a közösségi médiában is követhetjük az eseményeket. Így akár a Twitteren követjük a gyártót, akár a Samsung Facebook-oldalát keressük fel, biztosan nem maradunk le semmiről.De a cég még ennél is tovább ment. Az igazi fanatikusok számára egy mobil appot is készített a Samsung ( Androidra és iOS -re egyaránt elérhető az Unpacked 2018), ha ezt letöltjük, a mobileszközünkön láthatjuk először a Galaxy S9-et.