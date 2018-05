Varrónő nyerheti a targoncakupát

Varrónőként képzeltem el magam, de amikor lehetőségem nyílt a targoncavezetésre, nem volt kérdés, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Kezdetben a férfiak szkeptikusak voltak a teherbírásomat illetően, de gyorsan bizonyítottam, hogy nőként is helyt lehet állni. 5 éve vagyok a szakmában és kíváncsian várom, hogy mire leszek képes a férfiakkal szemben

Ha valaki komolyan ezt a pályát választja, elszánt és tud bizonyítani, akkor kivívja a férfiak tiszteletét és egyenrangú munkatársként kezelik.

A pályán nőként sokkal nehezebb volt érvényesülni, mert a férfi kollégák kezdetben visítottak, hogy miért ül egy nő a targoncán. Volt olyan munkahelyem, ahol a férfi munkatársak olyan kihívás elé állítottak, ami nem tartozott a feladatkörömbe, de bizonyítottam a rátermettségemet és utána már máshogy néztek rám

Szénbányászból, tapasztalt varrónőből és kisgyerekes anyukából lett targoncavezetőnők csapnak össze a férfiakkal a Linde targoncakupán. Bár ebben a férfias szakmában nehezebb nőként érvényesülni, az idei női indulók elárulták: ha valaki komolyan ezt a pályát választja, elszánt és tud bizonyítani, akkor kivívja a férfiak tiszteletét és egyenrangú munkatársként kezelik.– mondta el Káréné Berkes Mária Mónika, aki idén először indul a targoncakupán.Mohos Marianna, aki közel 30 éve van a pályán, először próbálja ki magát a versenyen, ahova kislánya is elkíséri:- fűzte hozzá Mohos Marianna.Az idei kupa különösen eseménydúsnak ígérkezik: az újonc női versenyzők mellett a közönség Nagy Csabáért, a kupa többszörös bajnokáért is izgulhat. A nemzetközi fordulón is jól teljesítő versenyző elárulta, hogy számára az igazi felkészülés fejben történik, sokat gondolkodik korábbi versenyfeladatokon, rengeteg targoncás videót néz és mindössze 1-2 napot gyakorol.További információért: http://www.targoncakupa.hu/