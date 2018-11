Várkonyi Andrea után munkáját is elveszítheti Bochkor Gábor

Fotó: Bors

TÖBBSZÖRÖS SZABÁLYSÉRTÉS



A Music FM csatorna üzemeltetője 2012 februárjában hét évre kötötte meg a szerződést a műsorszolgáltatásról, ami további öt évvel meghosszabbítható, csakhogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa úgy döntött: nem járul hozzá a szerződés bővítéséhez.



Az NMHH közleménye szerint ennek az az oka, hogy a Music FM a működése alatt egyrészt több alkalommal is súlyosan vétett a gyermekek védelmére vonatkozó szabályok ellen, másrészt adatszolgáltatási kötelezettségét több ízben megsértette, harmadrészt médiaszolgáltatási díjtartozása is volt kérelme előterjesztésekor.

Magán­életi válsága után a munkahelyéért is aggódnia kell Bochkor Gábornak, hiszen azután, hogy különváltak útjaik Várkonyi Andreával, most elhallgathat fő kenyéradója, a Music FM. Az ügyről a Bors érdeklődött a rádiósnál, ám ő nem akart nyilatkozni, a Mus­ic FM program- és vezérigazgatóját Kiss Anikót pedig nem érték el.Vigaszt nyújthat, hogy az ATV-nél szerencsére számítanak rá. – Elégedettek vagyunk Gábor munkájával, véleményem szerint hosszú ideje a #Bochkor című sorozat a legsikeresebb tévéműsora. Nyilván ezek a sajtóhírek rövid távon nem befolyásolják a döntéseinket Gábor foglalkoztatásával kapcsolatban, de annyit biztosan mondhatok, hogy a jövőben is tervezünk a műsorvezetővel – jelentette ki a Bors megkeresésére a csatorna vezérigazgatója.