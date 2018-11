Várkonyi Andrea már túl van a szakítás okozta szomorúságon

Ahogy mindenki másnak, nekem is voltak csalódásaim, bizalomvesztéseim, úgyhogy egy ideje arra törekszem, hogy olyanok legyenek mellettem, akik tényleg hozzátesznek az éle­temhez, őszintén és érdek nélkül. Ezt mára sikerült is megvalósítanom, és borzasztóan jól érzem magam. Felszabadít, hogy olyan emberek vannak körülöttem, akik önmagamért szeretnek

Nincs senkim, egyedül vagyok és most önmagamra koncentrálok. Nagyon jól érzem magam a bőrömben, de nem azért, mert szerelmes vagyok

Egy teljesen új korszak kezdődött Várkonyi Andrea életében, amelynek szimbóluma lehet születésnapja is. A TV2 egykori arca november 11-én töltötte be ugyanis a 44. életévét. Hosszú évek óta ez az első olyan születésnapja, amit kislánya édesapja, Bochkor Gábor nélkül ünnepelt – írja a Bors.A közösségi oldalra kitett fotók szerint az immár újra szingli Andi túl van a szakítás okozta szomorúságon. A képeken nemcsak szépnek, de nagyon boldognak is tűnik. A Bors munkatársa azt kérdez­te a műsorvezetőtől, hogy minek köszönhető kiegyensúlyozott­sága.– mesélte a lapnak őszintén Andi.– szögezte le a tévés, aki volt párjával is igyekszik jó kapcsolatban maradni. – Gábor mindig nagyon fontos ember lesz az életemben, tizenkét évet töltöttem vele, ő a kislányom apukája. Én biztos, hogy mindig arra fogok törekedni, hogy egy normális, emberi viszony legyen közöttünk, ami most is így van.A teljes cikkért és fotókért kattintson IDE