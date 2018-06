Várkonyi Andi: Sosem leszek Gábor felesége

Manapság egyre in­kább megoszlanak a vélemények a házasság intézményéről. Leginkább a lányok álmodoznak ar­ról, hogy egyszer hófehér ruhában, virágtenger közepén rebeghessék el az igent. Míg mások úgy tartják, hogy rend a lelke mindennek, így férfinak és nőnek hivatalosan is felelősséget kell vállalni a kapcsolatáért.Minderről teljesen más véleménye van Várkonyi Andreának, aki független, erős nő­ként egyáltalán nem ragaszkodik ahhoz, hogy párja feleségül vegye - írja a borsonline.hu A FEM3 Café műsorában is szóba került ez a dilemma, pontosabban, hogy Andi miért nem hordja a jegygyűrűjét, mire a csinos műsorvezető tisztába tette a dolgokat, és elmondta: nem házas, még csak eljegyezve sincs, de köszöni szépen, nagyon jól érzi magát így, és nem is szeretné, ha ez a helyzet változna.– Nem, nem lesz már Gábor a férjem. Minek? Voltam már férjnél. Pipa, megvolt, köszönjük. Nekem ez nem fontos – szögezte le Andi a kamerák előtt, amikor Berki Krisztián erről faggatta.A Bors is megkereste a 43 éves műsorvezetőt, hogy megtudja, vajon miért utasítja el ilyen töretlenül és határozottan a frigyet Bochkor Gáborral. – Nincs csalódás emögött, egyszerűen mi Gáborral a megismerkedésünk óta így álltunk ehhez a kérdéshez, hogy nem szeretnénk házasodni, és nem szeretnénk esküvőt. Felesleges hercehurcának tartom. Ez a téma évről évre felmerül, de a mi álláspontunk sosem változik. Van egy közös kislányunk, mi lehet ennél komolyabb, mé­lyebb, igazibb kapocs két ember között? – magyarázta Andi, aki körül a legtöbben tudják, hogy nem házas, de nem zavarja az sem, ha férjeként emlegetik a rádióst.