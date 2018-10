Varga Győző feleségét kiborítják férje melltartói

Kép: Youtube (képernyőkép)

A TV2-n futó Sztárok és párok tegnapi adásában a csinos feleség egy vicces történetet osztott meg az Irigy Hónaljmirigy oszlopos tagjáról, akinek már-már több szexi fehérneműje akad, mint a fiatalasszonynak. - írja a BorsOnline – Még ma is meg tudok lepődni Győző ruháin, amik a fellépései­hez kellenek. Akad minden, csipkés top, magas sarkú, női retikül, paróka, sőt még Pa-dö-dő-has is – mondja nevetve a Borsnak Varga Győző felesége, akinek a felsoroltakkal már sikerült megbarátkoznia, ám férje fehérneműivel kevésbé van kibékülve.– Az azért elég morbid, amikor az uram megkérdezi tőlem: „Drágám, a melltartómat kimostad?" A mai napig nem sikerült megszoknom, hogy egy férfitestbe bújt nővel van dolgom. Vagy épp fordítva? – teszi fel a költői kérdést nevetve Böbe, aki mindezek ellenére nagyra tartja férje munkásságát, sőt ő maga is segít Győző átalakulásában.A több mint két évtizede tartó összhang a műsorban is meglátszott a sztárpár között. Győző és Böbe megállíthatatlanul robogtak a döntőig, ahol Keleti Andiékhoz hasonlóan hatmillió forintot zsebeltek be, aminek egy részét jótékony célra, a Transzplantációs Ala­pítvány a Megújított Életekért nevű szervezetnek ajánlották fel.Noha Győző és felesége már régóta házasok, Böbe mégsem volt hajlandó felvenni férje nevét. A fiatalasszony a népsze­rű gyerekdal, a Hej, Vargáné ká­posztát főz című nóta miatt ra­gasz­kodott a leánykori nevéhez, ugyan­­is rettegett attól, hogy csúfolni fogják a Vargáné miatt.