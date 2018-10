Vangelis legjobb filmzenéi az Arénában

Vangelis Oscar-díjas zeneszerző legjobb filmzenéi csendülnek fel Hien énekes, zeneszerző, nyolcvan fős szimfonikus zenekar és énekegyüttes közreműködésével november 8-án a Papp László Budapest Sportarénában - hangzott el az M5 kulturális csatornán hétfő este.



A Kult'30 című műsorban Nyers Alex karmester hangsúlyozta: Vangelisnek óriási életműve van, és még ma is dolgozik. Pályája kezdetén a vokális művektől indult a tiszta elektronika felé, majd az elmúlt években több nagy szimfonikus művet is írt.



Vangelis zenéit különleges látvány, két és három dimenziós grafikák kíséretében élvezheti a közönség a koncerten - fűzte hozzá. A koncerten felhangzanak többek között az 1492 - A Paradicsom meghódítása, a Tűzszekerek és a Szárnyas fejvadász című filmekhez írt népszerű zeneművek is.



Hien kiemelte: nagy példaképe Vangelis, és ezért nagy kihívásnak érzi megteremteni a világhírű görög származású zeneszerző műveinek eredeti hangulatát, atmoszféráját.