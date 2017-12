Van karácsony Kevin nélkül, csak nem a TV2-n!

Bár 27 éve mutatták be az első részt, a Reszkessetek, betörők! sikere azóta is töretlen. A klasszikus karácsonyi film a magyar nézők egyik nagy kedvence. Kevin közel 30 évvel a premier után is hatalmas rajongótáborral büszkélkedhet. Idén a TV2 hozza el a közönségkedvenc vígjátékot.December 24-én 21:15-től, 25-én este 20:35-től láthatják a Reszkessetek, betörők! filmeket a TV2 nézői.



- Tudjuk, hogy a közönség mennyire szereti a Reszkessetek, betörők!-et, ezért mindent elkövettünk, hogy idén is láthassák a vígjátékot. Mivel karácsonykor rengeteg családban kicsik és nagyok együtt nézik Kevin kalandjait, azt szerettük volna, hogy ez az ünnepi hagyomány folytatódjon és így már idén műsorra tűzzük a TV2-n. – nyilatkozta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója.



Az ikonikus vígjátékhoz különleges ünnepi ajánló is készült, a TV2 sztárjainak közreműködésével. A kisfilmben feltűnik Liptai Claudia, Ördög Nóra, Majoros Péter Majka, Stohl András és Till Attila.