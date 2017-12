Változik a Korhatáros szerelem premierjének időpontja

Az RTL Klub ma rendkívüli műsorváltoztatással egy idősávba tette a Fal című vetélkedőjét a TV2 premier előtt álló Korhatáros szerelem című sorozatával. A váratlan változtatás miatt a TV2 kényszerlépésként szombaton az Ázsia Expressz után reklámszünet nélkül adja le a dupla epizódot.



"Az RTL a magyar sorozatgyártást támadja hátba azzal, hogy váratlanul másodjára is műsorra tűzi vetélkedőjét. A TV2 nem hátrál meg és minden körülményt megteremt, hogy a Korhatáros szerelem méltó módon mutatkozhasson be a nézőknek. Reagálva erre a méltatlan helyzetre a TV2 szombat este, rögtön az Ázsia Expressz után" - áll a TV2 közleményében.



A közleményben kifejtik, az RTL hetek óta azon dolgozik, hogy elbagatellizálja a Korhatáros szerelem jelentőségét a magyar fikciós piacon. Ezzel azokat a népszerű színészeket és filmes szakembereket is támadja, akiknek profizmusa megkérdőjelezhetetlen és akik többek között nekik is dolgoznak. Egy-egy ilyen produkció több száz embernek biztosít munkát és ha a termék sikeresnek bizonyul, az a teljes piac hasznára válik.



A TV2 szerint mi sem bizonyítja jobban a kiélezett versenyt, mint az, hogy hétről-hétre, minden előzmény nélkül, a nézői szokásokat teljesen figyelmen kívül hagyva változtatgatja programját az RTL Klub, mint ahogyan tette néhány héttel ezelőtt Így volt ez néhány hete, amikor premier előtt leadták a sebtében külföldön felvett gameshow-t, A Falat.



"Kíváncsian várjuk, hogy hányszor lesz még premier előtti adása A Falnak. Ez az ismételt pánikszerű lépés annak a bizonyítéka, hogy az RTL tart tőlünk és a sorozatunktól, ezért azonnali változtatásokra kényszerül. Töretlenül hiszünk a Korhatáros szerelemben és szeretnénk megadni a lehetőséget, hogy ez a fantasztikus, új magyar sorozat a lehető legtöbb nézőhöz eljusson, ezért szombaton rögtön az Ázsia Expressz után, reklámszünet nélkül láthatják az első két részt a nézők." - mondta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója.



A TV2 december 2-i (szombati) műsorrendje az alábbiak szerint alakul:



18.50 Ázsia Expressz

20.10 Korhatáros szerelem 1 - 2. rész

22.05 Appra magyar! - A gondolatolvashow