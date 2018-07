Valamit még a Mamma Mia! előzményfilmjénél is jobban szerettek

A védelmező második részre nem várt győzelmet aratott a Mamma Mia! Sose hagyjuk abba felett - írta a The Hollywood Reporter iparági becslések alapján.



A Denzel Washington főszereplésével forgatott akciókrimi, A védelmező 2. 35,8 millió dolláros (9,9 milliárd forintos) jegyárbevételével előzte meg színészlegendáktól hemzsegő Mamma Mia!-előzményfilmet, mely 34,4 millió dollárral debütált.



A sorrend az előrejelzések szerint akár még változhat is hétfőig.



A Mamma Mia! Sose hagyjuk abba című musicalfilm észak-amerikai eredménye azonban semmiképpen sem jelent csalódást, a nyitó hétvége megfelelt a várakozásoknak. Az Amerikán kívüli piacokon is sikeres volt a rajt: 43 országban 42,2 millió dollárt hozott a hétvége, a legtöbbet, 13,1 milliót Nagy-Britanniában, így a teljes árbevétel 76,8 millióra rúg már.



A Mamma Mia! második filmje 22 százalékkal nagyobb észak-amerikai jegyárbevétellel nyitott, mint 2008-ban az első musical.



Az Antoine Fuqua rendezte akciómozi, A védelmező 2-ben a Washington alakította visszavonult kommandós, Robert McCall ismét akcióba lendül, hogy bosszút álljon egy barátja halála miatt. A rendező és a sztár ebben a filmben dolgozott negyedszer együtt, a 2014-ben bemutatott A védelmező előtti közös munkájuk volt a Kiképzés (2001), utána pedig A hét mesterlövész (2016) forgatásán találkoztak.



A toplista harmadik helyére szorult vissza a múlt heti győztes Hotel Transylvania 3: Szörnyen rémes vakáció a hétvégi 23,3 milliós bevételével, a negyedik helyet a Disney képregénymozija, A Hangya és a Darázs szerezte meg 16,1 millió dollárral.



Az ötödik helyet szintén Disney-film, A hihetetlen család 2 szerezte meg 11,3 millióval, az animáció hat hét alatt 557 millió dolláros jegyárbevételt termelt az észak-amerikai mozikban.



A hatodik helyezett Felhőkarcoló, Dwayne Johnson kalandfilmje továbbra sem teljesít jól, 11 millió dolláros második hétvégi bevétele 56 százalékos visszaesést jelent a bemutató hétvégéhez képest.