Valami történt a Fehér Házzal, míg Donald Trump vakációzott

Megannyi sasos dekoráció, új szőnyeg és frissen festett falak fogadták a Fehér Ház nyugati szárnyában a hivatalos nyári szabadságáról visszaérkező Donald Trump amerikai elnököt.



A nagyrészt az elnök tizenhét napos augusztusi vakációjának idejére időzített munkálatok során kicserélték az épületrész 27 esztendős fűtő- és hűtőrendszerét, az irodákban és az egyéb helyiségekben új szőnyegeket fektettek le és átfestették a falakat, az Ovális Irodába pedig egy Trump által jóváhagyott új tapéta került.



Az átalakításokért felelős lakberendező, John Botello szerint a cél az volt, hogy a személyzet és a látogatók számára is kellemes környezetet alakítsanak ki.



Az új tapétákat leszámítva az Ovális Irodában még minden bútor és szövet az előző elnökök ízlését tükrözi, de Trump talán ezeket is lecserélteti idővel.



A nyugati szárnyon végigfutó bézs és sötétkék színű új szőnyeg a Rózsakertet idézi virágmotívumaival. Az irodákba választott új függönyöket pedig azok a szövetek ihlették, amelyek Franklin D. Roosevelt elnökségének idején lógtak az Ovális Irodában.



A bútorok egy részét újrakárpitozták, és néhány új dísztárgyat is elhelyeztek, köztük két hatalmas aranyszínű sasszobrot a Roosevelt Szobában, valamint egy tucatnyi széket sasos dekorációval. "Az ember mostantól sokkal több sassal fog találkozni a nyugati szárnyban. Ez egy nagyon hazafias szimbólum" - jegyezte meg Botello.



Az épületen kívül új megvilágítást kapott a Rózsakert és néhány helyen a lépcsősorokat is lecserélték.