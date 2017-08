Val Kilmer keményvonalas apóst alakít

Val Kilmer is szerepel az első hollywoodi-iráni koprodukciós filmként emlegetett 1st Born (Elsőszülött) című vígjátékban, amely független produkcióban készül - osztotta meg értesülését a The Hollywood Reporter.



A komédiát az iráni Ali Atsani rendezi. A történet egy frissen összeházasodott párról, az iráni származású Benről és feleségéről, az amerikai Kate-ről szól, akik Kaliforniában élnek. Mikor Kate első terhessége körül komplikációk adódnak, a két család kénytelen összeülni. A helyzetet bonyolítja, hogy Ben apja Amerika-ellenes iráni politikus, Kate apja pedig, akit Kilmer alakít, az Iránnal szembeni keményvonalas fellépést sürgető amerikai politikus.



A 39 éves Atsani már tucatnyi filmet rendezett, köztük a The President's Cell Phone, a Wishbone, a Banana Peel, a Mr. Alef és a Negar's Role című produkciókat. 2016-os Paradise című filmjét iráni-német koprodukcióban forgatta.



A 1st Born a hollywoodi székhelyű LA Independent Film and Entertainment produkciójában készül. A forgatókönyvet Sam Khoze, Tarek Zohdy és Medhi Alimirzayi írja. A forgatás augusztusban kezdődik Los Angelesben, a filmben amerikai és iráni színészek játszanak.