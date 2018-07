Vak férfi szelte át egyedül a világ legnagyobb sósivatagát

Egyedül szelte át a világ legnagyobb sósivatagát Bolíviában egy vak francia férfi.



Alban Tessier tanár hét nap alatt tette meg a Salar de Uyuni sivatagon át vezető 140 kilométeres utat - közölte a bolíviai kulturális minisztérium.



Tessier egy akusztikus GPS-eszköz segítségével szelte át a sivatagot. Az életveszélyes területen át vezető vándorútjához szükséges felszerelést egy taligában húzta maga után. Távol tőle egy kísérőcsapat követte a 41 éves férfit, aki mint elmondta, meg akarta mutatni a világnak, "hogy a testi korlátozottság nem akadályozhatja meg nagy tettek végrehajtását".



A Salar de Uyuni 10 ezer 582 négyzetkilométeres területe az Andok hegyvonulatai között található medencében, Potosi régióban terül el. A hőmérséklet mínusz három és plusz 20 Celsius fok között ingadozik. Tessier-nek meg kellett küzdenie a széllel, a hideggel és havas esővel is. A hó károsította a GPS-eszközét is, így a pótműszerekhez kellett fordulnia.



Tessier kalandját a bolíviai hatóságok is támogatták, hogy így népszerűsítsék a sivatagot, amely a dél-amerikai ország legfőbb látványosságai közé tartozik.