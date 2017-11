Vadonatúj részekkel indul a Jön a baba!

A Jön a baba Hadas Krisztával első évadában született gyerekek már óvodába járnak. A második évad babái pedig bölcsisek. A sikeres doku-reality harmadik évada, november 18-ától új csatornán, az RTLII műsorán érkezik megindító családi történetekkel, bemutatva a várandósággal járó örömöket és nehézségeket. A Jön a baba nemcsak a születés csodálatos pillanatait mutatja be, hanem végigkíséri a kismamák hétköznapjait a terhesség alatt, és a kisbaba születése után. Így azoknak is érdemes nyomon követnie a doku-realityt, akik még csak most készülnek az anyaságra és szeretnék tudni, mivel jár például az ikerterhesség, a császármetszés vagy hogyan lehet túljutni a szülés utáni depresszión. A harmadik évadban eddig hét baba született, és még három baba érkezését várják a műsor készítői. Hadas Kriszta és csapata egyetlen percig sem pihen, állandó készenlétben vannak, hiszen már olyan is előfordult, hogy egy napon, az ország két távol eső pontján kellett forgatniuk, mert az újszülöttek nem vártak és megindult a szülés.



A Jön a baba első része, szombaton 15 órától rögtön egy nem várt fordulattal indul. Kriszta és Gábor fiatal házasok, szerelmesek, jókedvűek, lazák, imádnak bulizni, pörögni, jönni-menni. Amikor úgy döntöttek, hogy jöhet a baba, Kriszta azonnal várandós lett. A házaspár nem tartozik a "rettegős" szülők közé. Nem bújják az internetet betegségek, rendellenességek, komplikációk után kutatva. Ám ami a szülőszobán várt rájuk, arra nem számítottak.



Jön a baba Hadas Krisztával november 18-án, szombaton az RTL II-n 15 órától!