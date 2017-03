Vadonatúj filmsorozat érkezik a Cool-ra

Friss amerikai sorozat érkezik az RTL Magyarország legnépszerűbb sorozatcsatornájára, a Cool-ra. Az USA premier után alig három héttel már magyar szinkronnal láthatják a nézők a Time After Time krimisorozatot, ami itthon Időről időre címmel fut majd.A Cool az elmúlt egy évben számos magyarországi sorozatpremiert mutatott be. Elég csak az új X-Aktákra gondolni, vagy a Rejtjelekre (Blindspot), aminek már a második évadja is fut az RTL Magyarország kedvenc sorozatcsatornáján, de ott van a Rosewood, illetve a nemrég debütált Kapcsolat (Frequency) is.Az elmúlt hónapokban több időutazós sorozatot is bemutattak az USA-ban, a 2017-es idény legfrissebb darabja a Time After Time, amit itthon Időről időre címmel láthatnak a Cool nézői március 27-től.Az Időről időre az 1979-es Nicholas Meyer-film alapján készült, amely Karl Alexander novelláján alapult. A Kevin Williamson rendezte sorozat története szerint a fiatal H.G. Wells a 19. században feltalálja az időgépet, amit egyik barátja, aki nem más, mint Hasfelmetsző Jack ellop és vele napjainkban, a new york-i Metropolitan Múzeum kiállítótermében köt ki. Wells persze régi barátja nyomába ered, és nemcsak Jack-el, hanem a 21. század vívmányaival is meg kell mérkőznie.A sorozatban egyébként Josh Bowman alakítja Hasfelmetsző Jacket, míg H.G. Wells-t Freddie Stroma játssza.A magyarországi premierre már nem kell sokat várnia a krimi rajongóknak, a premier adást március 27-én, hétfőn 21 órától láthatják majd a Cool-on.