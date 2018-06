Vadonatúj dallal és elbűvölő klippel jelentkezett Majsai Gábor

Az Amíg él a remény című dal és a frissen elkészült videoklip varázslatos világba repíti a hallgatót. Mintha csak egy sanzont hallgatnánk, amikor a zenész új, leendő slágere felcsendül...A kétszeres aranylemezes, Emerton díjas előadótól már megszokhattuk, hogy sosem köt kompromisszumot, ha az igényességről van szó.Zenei szárnyalásaiban nem kötik szabályok és nem igazodik trendekhez. Így készült a vadonatúj szerzemény is, amely ezúttal a sanzonok világába invitálja a közönséget.Azt, hogy Majsai Gábor egy nagyformátumú zenész, eddig is tudtuk. Az Amíg él a remény című felvétellel újabb nyomot hagy a magyar zenei palettán.– Most épp ez a hangulat élt bennem, amihez M. Hefelle Krisztina szövege adott keretet – mesélte az előadó. – Ezúttal olyan meglepetéssel kedveskedem a szimpatizánsaimnak, amire eddigi pályafutásom során még nem került sor, nevezetesen, hogy a dalpremierrel együtt klippremiert is tartunk. Ember Péter barátom, aki az utóbbi albumaim hangszerelője és hangmérnöke is egyben, nyakába vette a kamerát és több országot végig forgatott, hogy képileg is visszaadja a dal hangulatát. Legalább olyan igényességgel készítette a klipet, mint az albumaimat szokta. Biztos vagyok benne, hogy sok embernek szerzünk örömet ezzel a dallal.