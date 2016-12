Vádemelést javasol Gesztesi Károly ellen a rendőrség

Állni is alig tudott, olyan ittas volt Gesztesi Károly, aki november 6-án, vasárnapra virradóra ütközött neki autójával egy járdaszegélynek a harmadik kerületben. A Bors olvasója szemtanúja volt a színész ámokfutásának, sőt fényképeket is készített a színészről, majd arról is, hogy a kiérkező rendőrök eljárás alá vonják Eljött az idő, amikor lassan a felelősséget is vállalnia kell tettéért, és szembe kell néznie az igazsággal, és az igazságszolgáltatással is. A Bors ugyanis megtudta: a rendőrség lezárta a nyomozást.„Az ügyet a BRFK lezárta és bíróság elé állítási javaslattal az ügyészség részére megküldte" – közölte a rendőrség sajtószolgálata, az ügyészség megkeresésünkre pedig azt is elmondta: a nyomozati dosszié kedden meg is érkezett hozzájuk.„Az iratok a mai napon érkeztek meg a Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészségre. Az érdemi ügyészi döntésről a későbbiekben – annak megtörténte után – tudunk tájékoztatást adni" – közölte dr. Bagoly Bettina, főügyészségi ügyész, a Fővárosi Főügyészség sajtószóvivője.– Az ittas vezetést akár két évig terjedő börtönbüntetéssel is szankcionálhatják, és ha bűnösnek mondják ki az érintettet, a járművezetéstől egy időre biztosan eltiltják – mondta a Borsnak dr. Bacsek György, a Bors jogi szakértője, hozzátéve: a bírói gyakorlat szerint általában pénzbüntetéssel „meg lehet úszni" egy ilyen ügyet.