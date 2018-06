V4 Operettgálát rendeznek a Müpában

Az operettirodalom emblematikus műveivel és a közép-európai térség négy kiváló énekesével búcsúztatják a Visegrádi Együttműködés 2017/2018-as magyar elnökségét szombaton a Müpában a V4 Operettgálán.



Az esten Rost Andrea magyar szoprán, Katarzyna Kuncio lengyel mezzoszoprán, Richard Samek cseh tenor és Clemens Unterreiner osztrák bariton szólaltatja meg a legnagyobb operettslágereket a Nemzeti Filharmonikus Zenekar kíséretében - közölte a Müpa az MTI-vel.



Mint írták, az operett soknemzetiségű műfaj, tény azonban, hogy Közép-Európa különösen gazdag repertoárral büszkélkedhet. Ennek mindmáig népszerű slágereiből áll össze a gálakoncert programja Lehár Giudittájától A víg özvegyen, A mosoly országán és a Csárdáskirálynőn át Strauss A cigánybárójáig.



Rost Andrea a világ számos operaszínpadán aratott sikert a bécsi Staatsopertől a milánói Scaláig, a New York-i Metropolitantől Japánig. Repertoárja legendás Mozart-alakításoktól a Rigoletto Gildáján át a Pillangókisasszony és a Tosca címszerepéig ível. Az este másik női főszereplője, Katarzyna Kuncio 2004 óta a Deutsche Oper am Rhein társulatának tagja, és Cherubino, Octavian és a meseoperabeli Jancsi alakítójaként a nadrágszerepek igazi specialistája.



A fiatal cseh tenor, Richard Samek 2006-ban, Brnóban debütált, azóta a cseh és a szlovák közönség mellett az osztrák, a német és a francia operarajongók is megismerhették, operettekben is gyakran szerepel a mörbischi tószínpadtól Drezdáig. Clemens Unterreiner 2005 óta a bécsi Staatsoper tagja. Kortárs szerzőkig terjedő operarepertoárjában a lírai és a hősszerepek egyaránt megtalálhatók, énekel oratóriumokban, de dalesteken és operettekben is sorra aratja a sikereket - olvasható a Müpa közleményében.



Az operettgála a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány megbízásából a magyar V4-elnökség keretében valósul meg. Az elnökség utolsó napján, szombaton egész nap ingyenes programok, gyermekeknek szóló bábelőadások, kézműves foglalkozások, filmvetítések, szabadtéri koncertek várják a közönséget, de a visegrádi négyek gasztronómiai kínálatából is kóstolót kapnak majd a Várkert Bazár és a Müpa elé látogatók. A két helyszín között ingyenes hajójáratok szállítják majd a nézőket.