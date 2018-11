Üzent Liptai Claudia - kisfia már otthon lábadozik

"Kedves Mindenki!



Nehéz napok vannak mögöttünk és még bőven a lábadozást éljük, de már itthon ismerős illatok és ismerős állatok között. Bár Marci még nagyon pici, és remélem, nem is fog erre emlékezni, de mindenképp megmutatom neki azt a szeretetcunamit, amit az elmúlt napokban kapott. Külön köszönjük az orvosoknak és a nővérkéknek az odaadást és a szakértelmet. A munkámat pedig természetesen akkor folytatom, ha azt Marci állapota megengedi."

A műsorvezető kisfia vasárnap este lett rosszul, azóta úgy tűnik, jobban van, és haza tudták vinni Ausztriából:- írta Liptai Claudia.Néhány nappal ezelőtt még vidáman posztolt a közösségi oldalán Liptai Claudia, aki férjével, Pataki Ádámmal és kétéves kisfiukkal Ausztriába utazott. Claudia egy rövid videót is közzétett a villámvakációról, amit Lutzmannsburgban, egy családbarát hotelben töltöttek –Nem sokkal később azonban a felhőtlen szórakozást felváltotta a pánik és a kétségbeesés: a lap értesülése szerint ugyanis a gyerek éjszaka már nem érezte jól magát.– Ausztriában, a Hotel Sonnenparkban voltak, amikor az éjjeli órákban Marci rosszul lett. Claudia és Ádám sem olyan szülő, aki "túlfélti" a gyerekét, de most mindketten nagyon megijedtek, mert egy ilyen hirtelen állapotváltozás veszélyes lehet. Azonnal bevitték a kisfiút a kórházba, ahol ellátták és bent is tartották – mondta el ainformátora.Hogy Marcit kiengedték-e már a kórházból, arról a lapnak nincs információja, de a család minden bizonnyal megnyugodott, mert a kisfiú jó kezekbe került.