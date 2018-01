Úttörő fejlesztés KLM-nél: 250 ember munkáját könnyítik meg ezzel

A légitársaságok között elsőként a KLM mesterséges intelligenciával válaszolja meg az ügyfelek kérdéseit a Twitteren, a Messengeren és a WhatsApp üzenetküldő szolgáltatásban.



A légitársaság pénteki, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a DigitalGenius céggel közösen hoztak létre automatizált válaszokat, amelyek általános, visszatérő ügyfélszolgálati kérdésekre képesek válaszolni emberi beavatkozás nélkül. Ennek köszönhetően az ügyfélszolgálati munkatársaknak több idejük jut a bonyolultabb ügyek kivizsgálására, és az ügyfelekkel való kapcsolattartásra.



Jelenleg egy 250 fős ügyfélszolgálati csapat átlagban heti 30 ezer beszélgetést folytat le. Jellemzően öt-hat kérdés merül fel a beszélgetés alatt, amelyeknek egy része a tapasztalatok alapján mesterséges intelligenciával is megválaszolható. Ezért vezették be a DigitalGenius-szal közösen a mesterséges intelligencia alapú szolgáltatást, amely a megkeresések felét tudja lefedni.



A rendszer tanul az ügyfélszolgálati munkatárs reakcióiból. A tesztidőszak alatt még egy ember döntötte el, hogy megfelelő-e a válasz, most viszont már önmaga is képes ezt eldönteni, ahogy azt is, hogy meg tudja-e válaszolni a feltett kérdést.



A Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) 2009 óta több mint 25 millió rajongót és követőt szerzett a közösségi médiában. A vállalatot hetente több mint 130 ezren említik a különböző oldalakon, ebből 30 ezer kérdés vagy észrevétel. Az ügyfélszolgálattól az utasok 9 nyelven (holland, angol, német, spanyol, portugál, francia, japán, kínai és koreai) kérdezhetnek.