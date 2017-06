Ütős dallal tért vissza a Foo Fighters (videó)

A Foo Fighters 2015 óta nem adott ki új számot, de most hivatalosan is visszatért. A múlt hétvégi BottleRock Fesztiválon adott hatalmas performansz után egy vadonatúj dallal örvendeztették meg rajongóikat. A 'Run' című számhoz klipet is forgattak, amit a zenekar frontembere, Dave Grohl rendezett.Az öt és fél perces számtól valószínűleg minden Foo fan álla a földet súrolja. A szám egészen szelíden kezdődik puha gitárokkal és Grohl suttogásával, hogy előkészítse az utána következő kegyetlen metál-noise rock őrületet. Figyelembe véve a dal és a videó hangulatát, világosan látszik, a Foo Fighters nem csak visszatért, hanem egyfajta újjászületésen ment át.

A zenekar teljesen be van táblázva a nyárra, június 26-án Magyarországra is ellátogatnak, a Papp László Sportarénában adnak koncertet.