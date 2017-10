Utolsó férfiként küzd az életéért Feri a mai Survivorben

Barbi, Szandi és Klaudia összefogtak és szövetségbe tömörültek a fiúk ellen. Szandi tudta, ha kitart a lányoknak tett ígérete mellett, azzal magára haragítja Ferit, sőt, a lelkiismeretével is el kell számolnia, ugyanis nagyon megkedvelte Benedeket. Ennek ellenére tartotta magát a megállapodáshoz és kíméletlenül kiszavazta Benedeket.

A Holtak szigetén a zsákmányszerzésen a puzzle-t Anita rakta ki elsőnek, így ő nyerte a búvárkodást. Valakit magával vihet majd a tengeri kalandra. Vajon kit választ? Egy biztos: mindketten nagyon jól érzik majd magukat, és egy életre szóló élménnyel gazdagodnak.Benedek távozásával Feri pozíciója meggyengül. Tudja jól, hogy a Mandirigma törzs egyetlen megmaradt férfitagjaként minden erejére és ügyességére szüksége lesz, ha játékban akar maradni. Ezt lesz is alkalma megmutatni a soron következő és egyben utolsó védettségi játékon, ahol taktikai, fizikai, és logikai erejükre egyaránt szükségük lesz a játékosnak.Lesz, aki felelőtlen döntést hoz és komolyan megsérül a játék során, ami a továbbiakban is hátráltatni fogja. Lesz, aki biztosan bekerül az elődöntőbe, a legjobb 3 közé. És lesz olyan is, aki teljesen kiborul, és nekiesik egyik társa torkának!

A Holtak szigete teljesen sokkolja Benedeket - nem számít arra, ami ott várja őt. Beszámol a többieknek a korábbi napok történéseiről, elmeséli miként fogtak össze ellenük a lányok.Sikerül Ferinek bebiztosítania magát a védettségi feladaton? Vagy már meg is van a következő kieső? Netán ismét megállíthatatlan lesz és megbosszulja Benedek kiejtését? A Survivor mai epizódjából mindenre fény derül!Survivor az RTL Klubon, 18.55-től!