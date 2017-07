Utcazenészek és streetfoodosok lepik el Veszprémet július közepén

Jövő szerdától négy napon át ismét az utcazenészek városa lesz Veszprém: a fesztiválon a hazai zenészek mellett érkeznek muzsikusok többek között Franciaországból, Lengyelországból és felcsendül a portugál utcazene is - közölte szerdai, veszprémi sajtótájékoztatóján Muraközy Péter.A fesztivál főszervezője elmondta, hogy a július 19. és 22. között zajló rendezvény során a város 11 helyszínén, 168 koncert szórakoztatja majd a közönséget. Az ingyenesen látogatható programra a korábbi évekhez hasonlóan napi 20 ezer embert várnak.A fesztiválon fellép a New Orleans-i zenét, hip-hop, funk, soul, dance és dzsessz elemekkel ötvöző Broken Brass Ensemble zenekar. Itt lesz Hugo Barriol francia gitáros, énekes, aki tavaly megnyerte a Metro Music Awards fődíját. Érkezik a Magnifico nevű formáció, melynek zenéjét az egykori Jugoszlávia slágerzenéje és a balkán beat mozgalom, valamint a klasszikus rock inspirálta - mondta a főszervező.

Hozzátette: Párizsból érkezik a groove alapú progresszív tánczenét játszó Ceux Qui Marchnet Debut nevű koncertzenekar, Portugáliából jön a tavernákról, italokról, elrontott szerelmekről muzsikáló Moonshiners és itt lesz Krakkó egyik legnépszerűbb zenei turistalátványosságnak számító utcazenekar, a Kraków Street Band.A fesztivál egyik legkiemelkedőbbnek ígérkező programja lesz a hip-hop alapú zenét játszó francia L'entourloop nevű zenekar, amely két estén át is szórakoztatja a fesztivál közönségét - fűzte hozzá.Muraközy Péter beszélt arról is, hogyA főszervező elmondta azt is, hogy a hagyományokhoz híven. Húsz zenekar, előadó nevezhet a megmérettetésre, akik közül a közönség illetve a zsűri választja majd ki a nyerteset, jutalmuk 500-500 ezer forint lesz.Ezt az elismerést, Horváth Károlyról, a tavaly elhunyt alapító főszervezőről nevezték el - tette hozzá.A zsűri tagja lesz az olasz Ferrara Buskers Festival programigazgatója, Stefano Bottoni és Jean-Pierre Enderli, Berlinben élő dél-afrikai üzletember; Horváth Gergely, valamint Petruska András, a 2009-es szakmai zsűri győztese – mondta.Muraközy Péter szólt arról is, hogy nemcsak a legjobb utcazenészek lesznek Veszprémben a fesztivál ideje alatt, hanem Budapest legjobb streetfoodosai is a városba költöznek.A fesztivál ideje alatt a belvárosban több helyen útlezárásokra kell majd számítani, melyet a látogatók biztonsága érdekében vezetnek be - fűzte hozzá.Porga Gyula, Veszprém polgármestere (Fidesz-KDNP) közölte, hogy a város a 18. évébe lépett, egykor civil kezdeményezésként indult, évről évre megújulásra képes rendezvény nagyban hozzájárulhat Veszprém sikeréhez az Európa Kulturális fővárosa pályázaton.