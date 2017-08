Utcabállal nyitja meg az évadot a budapesti József Attila színház

Az idén is utcabállal kezdődik az évad szeptember 9-én, szombaton a József Attila Színházban.



Az előadásokat Böhm György, Csiszár Imre, Hargitai Iván, Quintus Konrád, Schlanger András, Szitás Barbara, Telihay Péter és Verebes István rendezi - olvasható a színház MTI-hez eljuttatott közleményében.



A nagyszínpadon elsőként, szeptember 30-tól Móricz Zsigmond-Kocsák Tibor-Miklós Tibor Légy jó mindhalálig című musicalje látható Hargitai Iván rendezésében. A főbb szerepeket Ömböli Pál, Ujréti László, Fila Balázs, Fekete Réka Thália, Korponay Zsófia és Vaszkó Bence alakítja.



Október 7-től látható Böhm György rendezésében a Csókos asszony című operett, amelynek főbb szerepeit Zöld Csaba, Krassy Renáta, Vaszkó Bence, Ágoston Péter, Wágner Judit, Kocsis Judit és Fila Balázs játssza.



Novembertől egy vérbő olasz komédia színesíti a programot Csiszár Imre rendezésében. A Filuména házassága című előadás főszerepeit Vándor Éva, Nemcsák Károly, Ujréti László és Kocsis Judit játssza.



Lucifer show címmel decemberben Verebes István rendezésében mutatnak be történelmi revüt, amelyben szinte az egész társulat színpadra lép.



Az évad utolsó nagyszínpadi bemutatóját Telihay Péter rendezi. Nagy András Karenina, Anna című Tolsztoj-értelmezésében többek között Gazdag Tibor, Létay Dóra, Mészáros András és Zöld Csaba játszik.



A Gaál Erzsébet Stúdióban elsőként Victor Haim Nők. Játszmák. Rivaldafény. című művét mutatják be Schlanger András rendezésében. A Fehér Anna és Pikali Gerda előadásában látható darabot a Színházak éjszakáján láthatja először a közönség.



Novembertől A nő és még a férfi is című előadásban újra a színpadon látható Rékasi Károly. A Verebes István rendezte darabban Galambos Erzsi, Pikali Gerda és Blazsovszky Ákos lesznek partnerei.



A harmadik stúdióbemutató A pillangók szabadok című romantikus vígjáték lesz Szitás Barbara rendezésében, Blazsovszky Ákos, Kovalik Ágnes és Molnár Zsuzsanna főszereplésével.



A Quintus Konrád által koordinált beavató színházi előadások sora a János vitéz című produkcióval bővül.



A tavalyi korszerűsítések folytatásaként szeptember végéig megújul az épület homlokzata, befejeződik a díszletraktár korszerűsítése és a stúdiószínpad szellőzésének modernizálása.



Szeptember elején JASZ Café néven megnyílik a színház mintegy ötven fő befogadására képes kávézója, ahol kisebb előadások mellett helyet kapnak régi fotók, előadásplakátok és színházi kellékek, ereklyék is.



A színház ismét részt vesz a Pozsonyi Pikniken szeptember 2-án: a repertoár bemutatása mellett készülő új előadásaikból, köztük a Csókos asszony című darabból is ízelítőt adnak a társulat tagjai.



A szeptember 9-i évadnyitó rendezvényen egésznapos, ingyenes programok keretében ismerhetik meg az érdeklődők a színház tereit, művészeit. A József Attila Színház zenés produkcióiból hallhatók részletek, emellett irodalmi kávéház, kulisszajárás, beszélgetések, mesekvíz, kézműves foglalkozás, aszfaltrajz-verseny várja a látogatókat.



Ezen a napon a színház ad otthont a Magyar Sakk Napjának: a Magyar Sakkszövetség rendezésében a sakkozáshoz kapcsolódó filmvetítések, előadások, családi, valamint színész-újságíró sakkmérkőzések várják az érdeklődőket.



Az estét a Pankastic! zenekar Csavard fel a szöveget! című koncertje zárja, amelyen Lackfi János és Vörös István megzenésített versei hallhatók.



A korábbi évekhez hűen a Színházak éjszakája programsorozatában is részt vesz a színház: a szeptember 16-i eseményen a stúdióbemutató mellett a nagyszínpadon a Békéscsabai Jókai Színház vendégjátékaként Örkény István Macskajáték című műve látható.

A nap folyamán filmbemutatón, akadálymentes színházi produkción, kulisszajáráson, árverésen és a színház kávézójának megnyitóján is részt vehetnek a látogatók.