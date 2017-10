Utazás a Mátyás király tértől Texasig: ikonikus sorozathelyszínek, ahová mindig is vágytunk

Twin Peaks, Dallas, Beverly Hills 90210, Szex és New York..., csupán néhány sorozat a végtelen sorból, amely nevét egy fiktív vagy valós helyszínnek köszönheti. De miért zarándokolnak el sokan a Jóbarátokból ismert Central Kávézóhoz, vagy mi okozhatja a töretlen népszerűségét a gazdagréti Szomszédok panelházainak?Az Invitel sorozatszakértője, Hermann Veronika elárulja a jó lokáció választás titkát.Számtalan sorozat neve egy városra vagy konkrét helyszínre utal, ami sokszor nem is tudatosul bennünk, míg azon nem kapjuk magunkat, hogy új úticélok kerülnek felképzeletbeli utazós listánkra. A helyszínek pedig mindig is nagy hatással voltak az adott sorozat karakterére, néhány szériát kifejezetten ezekre építettek: a Helyszínelőkesetében például a New York-i és a Los Angeles-i szál is teljesen elkülönült. A lokáció tudatos kiválasztása azonban nem csak a sorozatok történeteinek alakulása miatt érdekes, hanem a helyszín kulturális továbbélése szempontjából is jelentős hatással bír.Azok a sorozatkészítők, akik olyan, jól ismert helyszíneket, szimbólumokat, épületeket választanak, mint például New York, a kaliforniai óceánpart, vagy a seattle-i Space Needle – amely utóbbi például a Fox csatornán sugározott Grace Klinika szinte összes epizódjában felbukkan – mondhatni biztosra mennek. Eleve híres, sajátos atmoszférával rendelkező helyekről van szó, amelyeket később az izgalmas történet és a jó karakterek tesznek még inkább kívánatossá.A másik változat szerint éppen, hogy ismeretlen, vagy eddig eldugott helyeket emelnek kultikus szériák és imádott szereplők vonzó látványossággá és célponttá. Ilyen például a Dallas-ból ismert Southfork Ranch, vagy a Highclere Castle-t ismertté tevő Downtown Abbey.Az utóbbi időben megnövekedett a turizmus Észak-Kalifornia festői partvidékén is, ahol az HBO legújabb sikersorozata, a Hatalmas kis hazugságok (Big Little Lies) játszódik. Egy sorozat azonban nemcsak színészeket emelhet a magasba, hanem városokat, államokat, országokat – sőt, lakótelepeket is.Jó példa erre a szinte minden magyar által ismert Szomszédok teleregény. A rendszerváltás körüli Magyarországon játszódó, a maga egyszerűségével és moralizálásával is szerethető sorozatot azóta is óriási kultusz övezi, amit az is jól mutat, hogy a mai napig szerveznek a sorozathoz köthető sétákat és programokat a gazdagréti lakótelepen.Lantos utca 19. – ez az a cím, amit mindenki fejből tudott az 1990-es években, és tudnak sokan még ma is. A sorozat 30. születésnapja alkalmából idén szeptemberben Szomszédok-fesztivált is rendeztek Gazdagréten, ahol az érdeklődők nemcsak a forgatási helyszínként szolgáló utcákat tekinthették meg, de érdekes vetélkedőkben is részt vehettek Mágenheim Julival, Gábor Gáborral, vagy Vágási Ferivel.

A Barátok közt szereplőinek otthont adó, a főcímben is megjelenített Mátyás király téri társasház a valóságban a Kós Károly tér 4. szám alatt található a budapesti Wekerle-telepen, amely a sorozatnak köszönhetően az elmúlt húsz évben valószínűleg nem várt ismertségre tett szert.

A sorozatkészítők szeretnek a rajongók kedvében járni, a Jóbarátok valóságban nem létező Central Kávézóját a sorozat 20. évfordulója alkalmából 2014 szeptemberében „újranyitották" és több hónapon keresztül valóságos zarándokhelyként üzemelt.

A kulcs a vonzalom, a siker és a kultusz. Hiába a szép helyszín, ha nincs jó történet, és ez fordítva is igaz, egy korábban jelentéktelennek tűnő helyet is varázslatossá tesz a kötődés, amiért aztán az igazi rajongók képesek órákat vagy napokat utazni, hogy személyesen is részesei legyenek az élménynek. A néző csodálatos tájakra, izgalmas negyedekbe, ismerős társasházakba utazik, miközben izgul, szórakozik, nosztalgiázik vagy éppen azonosul a szereplőkkel.