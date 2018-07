Űrállomás Budapesten és Eszenyi Enikő, aki mindenkit megvezet - Ezeket láthatjuk a tévében

Több új alkotást is bemutat a következő hetekben a televízió a Médiatanács Magyar Média Mecenatúra Programjában készült alkotásai közül.PREMIEREK:– 1. rész: Start! (r.: Bálint Szilárd)A jövőben játszódó animációs sorozat első részében megismerjük Bertát, aki apja tiltása ellenére űrhajós akar lenni. M2, július 6., péntek, 13.00(r.: Lehotay Zoltán)Folytatódnak az öleb, Csupipupi kalandjai, akit gazdája, Olivér végtelenül elkényeztet. A mesesorozat második epizódjában a kutyus csontok iránti olthatatlan vágyódása hozza rá a bajt a szereplőkre.M2, július 15., vasárnap, 13.15. Az első epizód ismétlése: július 14., szombat, 13.00(r.: Dobray György)A kisjátékfilmben az “Út az Ismeretlenbe" kalandtúra szervezője felbérel egy munkanélküli színésznőt, hogy az egyik túra részvevői azt higgyék, valaki eltűnt a csoportból. A színésznő szerepében Eszenyi Enikő látható.M2, július 15., vasárnap, 23.05, ismétlés 3.35(r.: Pataki Éva)Dokumentumfilm a három Korda-testvérről, akik élettörténete olyan, mint egy magyar népmese: egy kis távoli magyar tanyáról elindult három szegény fiú, akik aztán meghódították a világot.Duna World, július 15., vasárnap, 13.50, ismétlés 4.05MOZI:(r: Halász Glória)A dokumentumfilm a balettművésszé válás nehézségeit mutatja be fiatalok három generációjának életén, mindennapjain keresztül.Cirko-Gejzír Mozi, július 2-4., hétfőtől szerdáig, 17.30 és 19.00, Művész Art Mozi, július 2-4., hétfőtől szerdáig, 13.00, Nádasdy Filmszínház (Szigetszentmiklós), július 2-4., hétfőtől szerdáig, 18.00, Puskin Art Mozi, július 2-4., hétfőtől szerdáig, 17.15ISMÉTLÉSEK:(r.: Lerner Balázs)A Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál fődíját elnyerő természetfilm a búvárok munkáját követve mutatja be a Molnár János-barlang feltárását, és közben ismeretlen állatfajokat is felfedezünk.Duna Tv, július 2., hétfő, 14.15(r: Szederkényi Bella)Az animációs sorozat első epizódjában egy könyvmániákus uralkodóra vár szokatlan kihívás, amikor felesége megelégeli a kötethalmozást.M2, július 6., péntek, 13.00(r: Richly Zsolt)Animációs film hét csöpp rókakölyökről, akik mamájukat hátrahagyva útnak indulnak, hogy megismerkedjenek a nagyvilággal.M2, július 10., kedd, 12.45