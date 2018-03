Unja a megszokott emojikat? Akár Disney-figurává is átváltoztathatja az arckifejezését

A Disney karakterei most először kelnek életre a kiterjesztett valóságban, és válnak a személyes kommunikáció részévé. Az év során pedig további Disney figurák elevenednek majd meg a kedvenc filmjeinkből, így A hihetetlen családból, a Zootropolisból vagy a Jégvarázsból - írja a Telefonguru Március 16-tól a Galaxy S9 és S9+ okostelefonok felhasználói az AR Emoji üzemmódban letölthetik a Disney karaktereket a készülékük kamerájára.Az AR Emoji technológia a mélytanulás és az arcfelismerés ötvözésével képes leképezni több mint 100 eltérő arckifejezés 3D-mását, amelyek lehetővé teszik a felhasználóknak, hogy egyedi üzeneteken keresztül kommunikáljanak.A Galaxy S9 és S9+ telefonokkal debütáló AR Emoji funkció segítségével a felhasználók vicces és személyre szabott üzeneteket küldhetnek a barátaiknak.Az AR Emoji tizennyolc előre telepített, AGIF fájlformátumú matricát is tartalmaz, így azok könnyedén megoszthatók bárkivel, függetlenül az okostelefonuk típusától. Ha a felhasználók találnak egy nekik tetsző AR Emoji hangulatjelet, azt kitűzhetik a készülék Always On Display kijelzőjére, hogy bármikor látható legyen, amikor csak ránéznek a telefonjukra.