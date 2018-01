Újrahasznosított műanyagból épít energiatermelő, kültéri burkolatot a magyar startup

Kép forrása: forbes.hu

A Platio nevű magyar startup újrahasznosított anyagokból fejleszt moduláris napelemes térburkolatot – számolt be a Forbes A megoldásuk lényege, hogy olyan kültéri energiatermelő burkolatot építenek, ami nagy teherbírású, a napsütéses órákban a rendszer áramot termel és azt elraktározza, majd az elektromos hálózattól függetlenül sokfajta rendszerhez lehet csatlakoztatni, hogy a megtermelt áramot aztán fel is használhassuk (például közvilágításra, közlekedési eszközök működtetésére). A rendszer a napenergia mellett a mozgási energiát is képes eltárolni – tehát a járókelők észrevétlen is áramot termelhetnek, ha a Platio burkolatán mennek keresztül.

A helytakarékos rendszert a cég megtervezi, kiépíti, valamint ellenőrzi is.Most a világ egyik legnagyobb logisztikai ingatlanvállalata döntött úgy, hogy egy kísérleti projekt keretében használja a technológiát.A lapnak megküldött közleményében a cég azt jelentette be, hogy a Prologis Park Budapest-Harbor elektromos töltőállomása melletti járdába építették be a Platio burkolatát, összesen 4,7 négyzetméternyi területen.Napsütéses időben a 720 wattos rendszer zöld energiával látja el a töltőállomást. Amikor az állomás üres, a megtermelt energiát egy közeli irodaépület használja fel.