Újragondolt kultikus dalok a T2 soundtrackjén

Négy edinburgh-i srác hódította meg húsz évvel ezelőtt a világot a bizarr, ám annál életszerűbb történetével. Most mind a négyen visszatérnek: az évek nem kímélték őket, mégis újra akcióba lendülnek.



Már az első részben is jelentős szerepet játszottak a filmben felcsendülő kultikus dalok. Például a Lust for Life c. Iggy Pop-sláger, mely ismét felkerült a második rész lemezére, azonban immáron egy Prodigy-remix verzióban. Az Underworld pedig a Born Slippyből „Slow Slippy"-t csinált.



Más klasszikusok is megtalálhatóak a lemezen, mint például a Queentől a Radio Ga Ga, de akad még Clash, Frankie Goes To Hollywood, Blondie és Run DMC is, az újak közül pedig a Wolf Alice, illetve a skót Young Fathers szerepel – az utóbbi két számmal is.