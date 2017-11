Újra Tetoválók Éjszakája Budapesten - videó

December 2-án immár hatodik alkalommal rendezik meg a fővárosban a Tetoválók Éjszakáját, melyen idén a képregények világába kalauzolják a fesztivál látogatóit.A nemzetközi szinten komoly presztízzsel bíró rendezvénynek újfent a Dürlin és a Dürer kert ad majd otthont december első szombatján. Az eseményen több mint száz tetováló, köztük számos elismert művész próbál meg ajándékmintákkal örömet szerezni az érdeklődőknek.A tetoválók a szervezőkkel közösen ingyenes tetoválásokat sorsolnak majd ki, így az érvényes jeggyel rendelkező vendégek automatikusan esélyessé válnak, hogy a művészek által hozott minták egyikét a testén lássa viszont. Mi több, a 150 tetoválás mellett 100 ajándékpiercing is gazdára talál majd.A Tetoválók Éjszakáján garantáltan jól szórakozik majd mindenki, hiszen két színpadon összesen tíz koncerttel és változatos programokkal várják a látogatókat a házigazdák.Az este során többek közt olyan előadók lépnek fel, mint Sub Bass Monster, az Apey&Pea, a Lóci játszik, a USEME, a THE HELLFREAKS, az AWS, az Esti Kornél, a Madison Paradox, a STUBBORN és az AK26.Jegyek elővételben már kaphatók több budapesti tetoválószalonban és a Playersroom üzleteiben is, de online is megvásárolhatók az Eventim hálózatában. Minden lényeges információ naprakészen megtalálható az esemény