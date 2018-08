Újra szerelembe esett Molnár Andi - fotók

Fotók: Vágó Bence

Szinte nincs olyan nap Molnár Andi életében, amelyben a mozgás nem tölt be meghatározó szerepet. Az RTL Klubon látható Édesítő, valamint az Édes Otthon műsorvezetője hol a táncnak, hol a futásnak, hol különféle vízi sportoknak hódol, amelyek közül az idei nagy kedvence a SUP vagyis az állva evezés.- Tavaly az olaszországi nászutunk alkalmával fedeztem fel ezt a testmozgást és kellemes kikapcsolódást is ötvöző vízi sportot. Már akkor is nagyon tetszett, de a folytatásra csak az idei évben került sor - meséli a műsorvezető, aki ha teheti a festői Dunaharasztiban szeli a hullámokat. - Korábban légiutas-kísérőként dolgoztam, itt barátkoztunk össze Esztivel, aki professzionális szinten űzi a vízi sportokat, köztük a SUP jógát is, amely során a vízen álló deszkán végezzük a jógagyakorlatokat. Őt látva van még hova fejlődnöm, ami csakis ösztönzőleg hat rám" - tette hozzá Molnár Andi, aki a szabadidejét a vízparton tölti a nyár folyamán.- Nemrég sikeres vitorlás-vezetői vizsgát tettem, a férjemnek pedig motorcsónak vezetői engedélye van, így amikor csak lehet vízre szállunk. Szerencsére rengeteg vízparti lehetőség van itthon és egyre elérhetőbbek ezek a kikapcsolódási formák, így szívem szerint minden időmet ezeken a helyeken tölteném - árulta el a műsorvezető.