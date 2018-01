Ismét elindultak a találgatások, hogy a közeljövőben újra összeállhat a Genesis zenekar, miután Tony Banks is jelezte, nem zárkózik el attól, hogy újra együtt koncertezzenek. A legendás zenekar legutóbb 2007-ben lépett fel a Genesis alapításának 40. évfordulója alkalmából.



Korábban a zenekar másik két tagja, Phil Collins és Mike Rutherford is jelezte, szívesen adnának néhány koncertet, eddig csak a billentyűs Banks szándékairól nem lehetett tudni. A Louisville-i 91.9 WFPK rádiónak adott nyilatkozatában elmondta, egyáltalán nem zárkóznak el az újraegyesüléstől, de viccesen hozzátette, hogy Collins-nak még túl kell élnie a turnéját, mielőtt döntenének a továbbiakról.



Van azonban még egy "apró" bökkenő, amit Banks is megjegyzett: a zenekar dobosa Phil Collins, már nem tudja vállalni a dobolást, mivel Collins néhány éve csípőműtéten esett át. A műsorvezető kérdésére, hogy Collins 15 éves fia, aki jelenleg is a dobok mögött ül apja szólóturnéján, beugorhatna esetleg a zenekarba Banks csak annyit felelt: "Nagyon jó munkát végez a fia. Teljesen úgy dobol, mint Phil."