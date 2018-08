Újra Oscar-közelben egy magyar film

Kép forrása: Ostrom Produkció

Idén 45. alkalommal osztják ki a Student Academy Awards-ot, azaz a diák-Oscart, amelyen a nemzetközi fikciós rövidfilm kategóriában bejutott a jelöltek közé a Színház- és Filmművészeti Egyetem mesterszakán diplomázó rendező, Kovács István legújabb alkotása, az Ostrom.A filmnek hat másik produkcióval kell versenyeznie a rangos díjért. Riválisai a brüsszeli, a zürichi, a müncheni és stockholmi filmművészeti egyetemekről érkeztek, míg Anglia duplán, a két legjelentősebb filmes iskolájával képviselteti magát (London Film School, National Film and Television School) a mezőnyben. A győztest az Amerikai Filmakadémia október 11-ei gáláján hirdetik ki.A 23 perces Ostrom története 1994-ben, a háború sújtotta Szarajevóban játszódik. Főhőse a magányos bosnyák nő, aki elindul, hogy vizet találjon magának, és végre hajat mosson a várva várt randevúja előtt. Életveszélyes terve végrehajtásától sem a szomszédai, sem a mesterlövészek nem tudják eltántorítani.A főbb szerepeket javarészt bosnyák színészek (Vedrana Bozinovic, Mirela Lambic, Radoje Cupic, Nenad Pecinar) alakítják, míg magyar részről Trill Zsolt és Keszég László tűnik fel a történetben.A Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával készült alkotás a 32 éves Kovács István diplomafilmje a Színház- és Filmművészeti Egyetem mesterszakán, ahol Enyedi Ildikó volt az osztályfőnöke. A szakember korábban ugyanitt Szász János és Janisch Attila hároméves filmrendező alapképzésén tanult. Már az akkori diplomamunkájával, a számtalan fesztiválon díjazott Betonzajjal felhívta magára a figyelmet, később pedig a szintén nagy sikert aratott I. világháborús tévéfilmet, a Szürke senkiket készítette el.Az Ostrom az Inforg-M&M Film (producer: Mécs Mónika, Mesterházy Ernő, Alföldi Nóra) gyártásában, a Film Force Team (Hutlassa Tamás, Hutlassa Barna), a Filmfabriq (Osváth Gábor) és a Vision Team koprodukciójában valósult meg. A film forgatókönyvét Gasztonyi Kálmán írta, operatőre Dévényi Zoltán, vágója Duszka Péter Gábor, látványtervezője Rajk László, jelmeztervezője Sinkovics Judit, hangmérnöke Balázs Gábor, line producere D’Intino Patrícia, illetve a gyártásvezetője, Hegyi Nóra volt.A diák-Oscarra idén összesen 1582 nevezés érkezett. Ezek közül összesen hét kategóriában 39 film versenyzik a végső győzelemért. Egyedülálló teljesítmény, hogy az elmúlt két évben a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) végzőseinek két filmje is bejutott a legjobbak közé. 2016-ban a Kis Hajni által jegyzett Szép alak, tavaly pedig Freund Ádám rendezése, a Földiek volt végig versenyben.A nemzetközi filmes egyetemek közül egyedül a Baden-Württembergi Filmakadémiáról ért el hasonló eredményt. Tőlük az elmúlt két esztendőben és az idén is érkezett jelölt film. Viszont, amíg a ludwigsburgiak különböző kategóriákbeli jelöltséggel tripláztak, addig a magyar egyetem egyazon kategórián belül került a legjobbak közé zsinórban harmadszor.Az Ostrom nemzetközi premierjét a most zajló Szarajevói Nemzetközi Filmfesztiválon tartják meg, míg idehaza az áprilisi Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválon debütált a film, ahol különdíjat is kaptak érte az alkotók