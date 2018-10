Újra moziban a felújított Egri csillagok - Új, hihetetlenül látványos előzetest is kapott a film

"Elesett Szolnok, elesett Temesvár. Ez a vár most az ország! Aki félti a bőrét, most még elmehet!" – harsogja Dobó István, akit a zseniális Sinkovits Imre alakít Gárdonyi Géza azonos című történelmi regényéből készült kalandfilmben. Várkonyi Zoltán klasszikusát a Magyar Nemzeti Filmarchívum restaurálási programjában újították fel, 4K minőségben. - írja a BorsOnline Háború, szerelem, történelem. Ez az a könyv, amit annak ellenére is imádtak a gyerekek, hogy kötelező olvasmány volt. Nem csoda, hogy a film, minden idők egyik legnépszerűbb mozija lett. 1948 óta készült magyar filmek közül a harmadik legnépszerűbb, kilencmillió feletti nézőszámmal. Ebben persze az is szerepet játszott, hogy olyan zseniális színészek játszanak benne, mint Sinkovits Imre, Kovács István, Venczel Vera, Bárdy György, Bitskey Tibor, Szemere Vera, Latinovits Zoltán, Agárdy Gábor, Ruttkai Éva, Gobbi Hilda, Benkő Péter és Koncz Gábor.Ki ne akart volna a hős egri várvédőkkel együtt harcolni? Miközben mindenki beleszeretett Bornemissza Gergelybe, vagy Cecei Évába, akit Kovács István és Venczel Vera játszott. Együtt istenítettük a Sinkovits alakította Dobó Istvánt, és gyűlöltük a félszemű Jumurdzsákot. Ki ne akarná bevonni ebbe a mesés élménybe a gyerekét, unokáját? A felújított kalandfilm elsőként október 14-én a 3. Európai Art Mozi Nap vetítésein látható, országszerte 11 helyszínen: majd október 25-től további filmszínházakban is bemutatják.