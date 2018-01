Újra Majka paródiával tarol az Irigy Hónaljmirigy

Majka Belahalok című dalának feldolgozása után, a nagyszájú rapper legújabb slágerét is górcső alá vette az Irigy Hónaljmirigy. A Mindenki táncol alig két hónapja robbant be, és azóta több mint 14 millió megtekintésnél jár. A ’90-es éveket feldolgozó nóta igencsak beindította az IHM fantáziáját, és a fiúk persze most sem fogták vissza magukat… Legújabb paródiájuk még csak tegnap debütált, és máris 600.000-es nézettségnél tart.Habpartik, rave zene, melírozott haj: néhány gyöngyszem az ezredfordulóról. Majka legújabb dalát a ’90-es évek ihlette, és az IHM úgy érezte, a showman munkásságát most sem hagyhatják szó nélkül.„Majka Mindenki táncol című dala annyira adta magát, hogy nem lehetett elmenni mellette. Ő egyébként is jól bírja a kritikát, ez már az előző feldolgozásnál is kiderült" – kezdte viccelődve Sipos Peti. „Ahogy a múltkori klipnél, most is Tomi alakította Majkát, akinek természetesen szexi táncoslányai is voltak, ahogy az eredeti dalban is. A fiúk imádták a vadító, piros lakkszoknyát és a feszülős felsőt" – tette hozzá Peti.Az IHM-es fiúk ezúttal nem csak a videoklipre hegyezték ki a paródiát, igyekeztek Majka egész pályafutását végigkövetni, így láthatjuk műsorvezető- és zsűritársait is, például Tillát és Hajós Andrást.„Főleg a meghatározó tévés szerepeiben láthatjuk, de olyan műsorokat is kapott tőlünk, amikben még nem szerepelt… Mi ezeket is megszavaztuk neki előre" – mesélte Sipos Tomi, aki már rutinosan bújt az énekes bőrébe, és azt is elárulta, hogy február 10-én az arénás koncerten a közönség élőben is láthatja majd az új produkciót.De hogy mit szólt mindehhez Majka?„Örülök neki, hogy a srácok csináltak rólam még egy klipet. Megtiszteltetés, mert gondolom, hogy karakteres személyiségnek tartanak. Egyébként meg nagyon jóban vagyunk a fiúkkal." – mesélte Majka, aki a videó végén egy rövid üzenetben reagált az új paródiára.