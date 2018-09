Újra lesz Gorenje tévé

A Gorenje szlovén cég új kínai tulajdonosa, a Hisense Electric háztartásigép-gyártó vállalat új gyár létrehozását, és évente egymillió tévékészülék gyártását tervezi, amely több száz új munkahelyet is jelent - mondta a hétvégén Franjo Bobinac, a Gorenje igazgatóságának elnöke.



Bobinac kiemelte, hogy a Gorenje termelése továbbra is Szlovéniában marad, és tovább bővül a tévékészülékek gyártásával. Mint mondta, a folyamathoz már csatlakozott 30 szakember a Hisensetől.



A Gorenje csoport az első hat hónapban 602,3 millió euró bevételre tett szert és 400 ezer euró nyereségre, ez alig tizede csak az egy évvel korábbinak.



A Gorenje mindazonáltal jelezte, hogy nagyobb nyereségre az év második felében számít: 2018-ra 8,1 millió euró konszolidált adózott nyereséggel, valamint a gazdasági tevékenységből származó 25,3 millió euró nyerséggel számolnak.



A Hisense négy hónappal ezelőtt vette meg a Gorenje részvényeinek 95,42 százalékát, 293 millió euróért. A kisrészvényeseknek 12 eurót ajánlott részvényenként, ugyanannyit, amennyiért a kínai vállalat megvásárolta a nagyrészvényesek tulajdonrészét is a Gorenjeben.



A Gorenje, amely az egyik legnagyobb, exportra termelő szlovén cég, tavaly jelezte, hogy stratégiai partnert keres.



A Gorenje tavalyi profitja 84 százalékkal zuhant a költségek növekedése és az éleződő verseny miatt.



A kínai vállalat kötelezte magát, hogy megőrzi a Gorenje márkanevet és megtartja az alkalmazottakat. A szlovéniai cég lesz a Hisense fő európai kutatási és fejlesztési, valamint termelési központja.