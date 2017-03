Újra klipet forgatott az Irigy Hónaljmirigy, akik most a Halott Pénz bőrébe bújtak - Fotók

A zenekar körül egy ideje csend volt, de a fiúk most végre megtörik a hallgatást: március 19-én új videóval jelentkeznek. A 26 éve alakult formáció több platina és aranylemezzel büszkélkedhet, nagyszabású tévéműsorok és teltházas koncertek fémjelzik a zenekar sikeres útját. Idén a Halott Pénz egyik legsikeresebb, Darabokra törted a szívem című számához készítettek klipet, a fiúktól megszokott egyedi stílusban.Nemrégen forgatta legújabb klipjét az Irigy Hónaljmirigy zenekar. A nyolc tagból álló banda szokásához híven nem hazudtolta meg önmagát: több óráig készülő sminkekkel, komplett díszlettel és részletekig pontos jelmezekkel készültek. A fiúk most a Halott Pénz 2015-ben debütált nagysikerű Darabokra törted a szívem című számának készítették el a „mirigyes" változatát – ahogy azt tőlük megszoktuk, egy dupla csavarral.

Run DMC és az Aerosmith közös klipjét vettük alapul a koncepció megalkotásakor, amikor a két zenekart csak egy fal választja el egymástól, és amit a videó végén át is törnek. Mivel a Halott Pénz klipben is tulajdonképpen két zenekar „jelenik meg", mi ezt meg is valósítottuk a saját verziónkban, faltöréssel és nagy közös örömzenéléssel együtt, természetesen a Bergendy zenekart is színpadra állítva.

– avatott be a kulisszatitkokba Varga Győző, a zenekar tagja, aki arról is elárult részleteket, hogy mi alapján döntik el, hogy ki melyik zenész bőrébe bújik. „Nekem van a legjobb hangom, így én lettem Marsalkó Dávid. Természetesen csak viccelek, nincsenek különösen mérvadó dolgok, egy a fontos: mindig hasonlítsunk arra a zenészre, akit éppen alakítunk, a többi a jó smink dolga."

A dalszövegek átírása sem okoz fejtörést a zenészek számára, a klipben hallható szöveg is olyan hamar született meg, mint a videó, ami a banda profizmusát dicséri.

„Egy jó dalszöveg megírása nem nagy munka, viszonylag hamar megvan. Ez is megszületett nagyjából egy óra alatt. Ha az ember elkapja a fonalat, és érzi, hogy nyomon van, akkor gyorsan megy, és általában ezek azok, amik jól is sikerülnek. Nekünk ez most nagyon tetszik, de majd a közönség eldönti, hogy hogyan sikerült."

– mesélte Sipos Tomi, az Irigy Hónaljmirigy énekese.A forgatáson mindenki olajozottan tette a dolgát, és a fiúk is nagyon élvezték.„Mindig nagy öröm számunkra, amikor klipforgatás van. Nagyon szeretjük a forgatások hangulatát és miliőjét, és szerintem megint sikerült egy nagyon „mirigyes" videót csinálnunk." – tette hozzá.Sok időt egyedül a sminkek elkészítése vett igénybe, némelyik paróka három óra alatt készült el.

„Még nem volt ilyen klipünk, amiben egy emberen ennyi smink lett volna: három kopaszparókát kellett megcsinálni, amiknek a felrakása nagyon sok időt emésztett fel. Ennyi maszkot egyébként még egy klipben sem használtunk, de ugye most két zenekart kellett alakítanunk"

– mondta Tomi.A klipben természetesen újra megjelenik majd az ikonikussá vált figura, Vazul néni is, aki anno a Sziget Fesztivál kapcsán robbant be a köztudatba ikonikussá vált mondatával: „Tekerd le a hangerőt!"Március 19-től viszont mindenki tekerje FEL a hangerőt, mert érkezik a legújabb videoklip a zenekar hivatalos Youtube oldalára