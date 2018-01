Újra jön a Fald fel Amerikát!, de új címmel és új műsorvezetővel a Travel Channelen

Valószínűleg sokan emlékeznek az évekkel ezelőtti "Fald fel Amerikát!" tévésorozatra, amiben a műsorvezető hatalmas adag ételeket nyomott be, gigaburgereket és csirkehús-halmokat, többnyire megadott (és nem túl hosszú) idő alatt. A sorozat most új címmel és új műsorvezetővel (Ember és étel Casey Webbel-bel) tér vissza, január 27-től hétvégenként látható a Travel Channelen.Gazdagon megrakott óriáspizza olvadó sajttengerrel a tetején, szaftos marhaburger-hegyek és barbecue-szósztól csillogó sült csirkék tucatja... Aki anno akár egy részt is látott a sorozatból, szinte biztos, hogy nyomot hagyott benne: vagy a maró éhségét vagy a borzongató émelygését. Vagy egyszerre a kettőt.A Magyarországon 2012-ben "Fald fel Amerikát!" címmel ismerté vált sorozatot a Travel Channel gyártotta (nálunk másik csatornán futott), négy évad készült belőle. 2012 után jó pár évig nem készültek új epizódok. Ám nemrég a Travel Channel új műsorvezetővel újraindította a műsort, amelynek első évada szombat és vasárnaponként 18:00-tól lesz látató a csatornán itthon. Részben az új házigazda miatt a sorozat címe is megváltozott: "Ember és étel Casey Webb-bel". (Az angol címe egyszerűen "Man v. Food"-ról "Man v. Food with Casey Webb"-re váltott).

A korábbi műsorvezető, Adam Richman annak idején nagy rajongótáborra tett szert, legtöbbjük igencsak elkeseredett, amikor Adam megerősítette, hogy nem folytatja tovább az "étel-reality" (#foodporn) sorozatot.Nyomban megindult a híresztelés, hogy belebetegedett a nagy zabálásba, és az orvosok megtiltották neki, hogy tovább csinálja. Adam Richman ezt cáfolta, többek közt a BBC és Guardian weboldalán olvasható cikkekben beszélt az okokról. Az állítólagos betegsége kapcsán azt mondta: "Ez merő kitaláció. De az emberek bizonyos százaléka egyszerűen azt akarta hinni, hogy beteg lettem". Állítása szerint a befejezés az ő döntése volt: "Egyszerűen fogalmazva, minden csoda három napig tart" – mondta. "Már csak producerként is tisztában kellett lennem azzal, hogy a nézőknek újdonságra van szüksége. De ha megvárom, hogy erre a nézők hívják fel a figyelmemet, akkor már túl késő."Az ételektől azonban nem szakadt el, a Travel Channel anyavállalatának másik csatornáján, a Food Networkön futott (nálunk 2016-ban) az Ételek nyomában sorozata, amelyben a világ eldugott, de annál érdekesebb éttermeit kutatta fel. (Bár a dolog nem jól indult: a premiert el kellett halasztani, mert Adam a közösségi média felületén néhány alkalommal arrogánsan és vulgárisan reagált a kommentekre, és megsértett embereket.)

Amikor a Travel Channel 2016-ban bejelentette, hogy a "nagy adag kajás" sorozata új házigazdával jelentkezik, a közönség egy része nem volt elragadtatva. "Ember és étel Casey Webb-bel". Ki a csoda az a Casey Webb?Talán azt lehet mondani, hogy Adam Richmanhez eléggé hasonló karakter. Egyfelől alkatra (legalábbis a forgatás alatti alakot tekintve. Adam miután kiszállt, egy év alatt ledobott 30 kilót), másfelől habitusra (viccesek és közvetlenek). De számos életrajzi közös vonásuk is van (mindketten színészek, de főként reklámfilmekben szerepeltek korábban; mindketten fiatalkoruktól fogva érdeklődtek a vendéglátóipar iránt –többféle pozícióban is dolgoztak különféle éttermekben; bár a műsorban rengeteget esznek, a magánéletben a kisebb és könnyebb fogásokat részesítik előnyben; Adam New York Brooklyn kerületében nőtt fel és élt sokáig, Casey fiatalon nem túl messziről, New Jersey-ből költözött oda, és most is ott él).Úgy tűnik a váltás bejött, mert bár nálunk ugyan csak most indul Casey-vel az első évad, de Amerikában már a második szezon is képernyőre került.A Travel Channel magyar nézői is eldönthetik, hogy az új műsorvezető valóban helyt áll-e, ha hétvégenként 18:00-tól követik az "Ember és étel Casey Webb-bel" dupla epizódjait. Az étel-kihívásokkal mindenesetre az új fickó is legalább olyan bátran szembe néz, mint elődje tette. Ízelítőként az epizódokból:- Milwaukee-ban Casey-t egy kancsó méretű Bloody Mary koktélra lel, melyet egy egész csirke és pár sült szalonna díszít. A következő étteremben egy kétkilós szendviccsel kapcsolatos kihívás várja.- New Yorkban megismerkedik a pizzával, amelynek tetején egy kisebb pizza van, és mindezt pizzatésztából készült dobozban szolgálják fel. Később választania kell egy 4 literes turmix, egy 3,5 kilós húsos szendvics és hat habanero paprikás csirkeszárny között.- Casey Webb Charlestonban belevág az Övszakító-kihívásba, melynek során meg kell ennie egy egykilós hamburgert, másfél kiló nachost és burgonyakrokettet, valamint egy 3,4 decis turmixot... mindezt húsz perc alatt.- Sleepy Hollowban a hatalmas Fejnélküli lovas-burger vár a műsorvezetőre, majd belevág a Dawg House kihívásába, ahol kockadobással választ egyet 12 őrülten megrakott hot dog közül.- New Orleans-ban többek közt egy óriási fagylaltkelyhet kóstol, nyolc különböző fagylaltból, nyolc különböző feltéttel.- Chicagóban olyan finomságok várják, mint a hatalmas tripla sertéshúsos szendvics, és egy kihívás, amely egy majdnem egykilós dupla baconös sajtburgerből és ugyanennyi ír nachosként ismert sajtos sült krumpliból áll.