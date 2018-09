Újra Freddy Krueger ronda bőrébe bújik Robert Englund

15 éve nem bújt Freddy Krueger ronda bőrébe Robert Englund, de ez most változni fog - igaz, csak egy sorozatszerep erejéig,. A a Comedy Centralon is futó A Goldberg család (The Goldbergs) Halloween-epizódja kedvéért visszatér ahhoz a karakterhez, aki miatt sokan nem mertek elaludni egy időben. A sorozat már posztolt is egy promóvideót az epizódhoz, amelyben Englund teljes pompában parádézik.Az a legnagyobb szerencséje egyébként ezzel a szereppel, hogy 80 éves korában is eljátszhatja, pont úgy fog kinézni, mint a legelső filmben '84-ben. Mondjuk ő pont azt nyilatkozta tavaly, hogy bár még mindig nagyon ijesztő tud lenni, már nem bírja az akciójeleneteket, úgyhogy nem is erőlteti a visszatérést. Öregszik Freddy is, na.