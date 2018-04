Újra a mozikban a Szaffi - nézze meg az előzetest!

SZAFFI ‒ MAGYAR ANIMÁCIÓS FILM ‒ DARGAY ATTILA, 1984 (’76)

Digitális felújítás (2017) Henrik Irén operatőr közreműködésével



A török hódoltság végnapjaiban járunk. A magyar várúr Botsinkay Gáspár és Ahmed Pasa jó barátok. Gyermekeik, Jónás és Sophie kiskoruk óta szeretik egymást, és jegyesek. Amikor Ahmednek kislányával menekülnie kell, barátja birtokán ássa el kincsét. A menekülés közben Sophie vízbe esik, és eltűnik, Ahmed meghal. A háború során Jónás is árvaságra jut. A fiút vándorcigányok nevelik fel, Sophie-t pedig egy furcsa öregasszony, aki fekete macskájáról Szaffinak nevezi el a kislányt. Felnőve Jónás visszatér apja birtokára, és elhatározza, hogy megkeresi a kincset. Az elásott ládikóra azonban másoknak is fáj a foga… Vajon sikerül-e a csalás és ármánykodás ellenére rátalálni a kincsre? Beteljesedik-e a két apa álma, s egybekel-e a két fiatal? Rátalálnak-e a boldogságra?



Rendező: Dargay Attila

Író: Jókai Mór

Forgatókönyvíró: Dargay Attila, Nepp József, Romhányi József

Operatőr: Henrik Irén, Losonczy Árpád

Zene: ifj. Johann Strauss, Daróczi Bárdos Tamás

Hangmérnök: Bársony Péter

Látványtervező: Buda László

Vágó: Hap Magda, Czipauer János

Szinkronszereplők: Kern András (Jónás), Pogány Judit (Szaffi), Gobbi Hilda (Cafrinka), Bárdy György (Feuerstein), Maros Gábor (Puzzola), Zenthe Ferenc (Botsinkay ), Képessy József (Ahmed), Hernádi Judit (Arzéna), Csákányi László (Loncsár), Gálvölgyi János (Menyus),

Gyártó: Pannónia Filmstúdió

Forgalmazó: KEDD Stúdió

Korhatár nélkül megtekinthető





DARGAY ATTILA (1927-2009)



Balázs Béla-díjas magyar rajzfilmrendező, képregény rajzoló, illusztrátor. Az első felnőtteknek szóló magyar rajzfilmsorozat, a Gusztáv (1964–1968) társalkotója Jankovics Marcellel és Nepp Józseffel közösen. A Pannónia Filmstúdió több egész estés rajzfilmjének − Lúdas Matyi (1976), Vuk (1981), Szaffi (1984), Az erdő kapitánya (1988) − rendezője. A Vili, a veréb (1989) dramaturgja. Számos képes- és mesekönyv szerzője, illusztrátora. Rajzai, képregényei ifjúsági és gyermeklapokban − Pajtás, Kajla kutya, Dörmögő Dömötör – és a Fülesben jelentek meg.

KEDD Animációs Stúdió

A 2002-ben M. Tóth Géza filmrendező, producer által alapított stúdió elsősorban magas művészi és szakmai színvonalú egyedi animációs filmek és gyereksorozatok gyártásával és minőségi gyerektartalmak forgalmazásával foglalkozik.



A KEDD eddigi működése során több száz alkotóval és több tucat alkotóműhellyel együttműködésben hozta létre a produkcióit. Egyedi animációs filmjeik több mint 200 rangos nemzetközi és hazai filmfesztiválon vettek részt, és közel 100 díjat nyertek, köztük az Amerikai Filmakadémia jelölését a Legjobb Animációs Rövidfilm Oscar-díjára (Maestro, 2007). Ugyancsak a KEDD Stúdióban készült az egyik legnépszerűbb magyar gyerekfilmsorozat, a Bogyó és Babóca, valamint az Egy kupac kufli sorozat is.

A filmet gyártó legendás Pannónia Filmstúdió − amelyet a magyar animáció aranykorában a világ öt legjobb rajzfilmstúdiója között tartottak számon − küldetésének tekintette, hogy az ifjúságnak szóló magyar irodalom remekműveit animálja. Az első egész estés magyar rajzfilm Jankovics Marcell János vitéze volt 1973-ban, amit olyan alkotások követtek, mint Dargay Attila nagysikerű Lúdas Matyija vagy Gémes József Toldi-adaptációja, a festői ihletettségű Daliás idők.Ebbe a sorba tartozik a Jókai Mór A cigánybáró című kisregényéből készült, 1984-ben bemutatott SZAFFI is, amely máig az egyetlen Jókai- animációs film. Rendezője a magyar rajzfilmművészet legendás alakja, Dargay Attila, akinek a Lúdas Matyi, a Vuk és a Szaffi mellett olyan szintén felejthetetlen alkotások fűződnek a nevéhez, mint Az erdő kapitánya, a Gusztáv-sorozat, a Pom Pom meséi vagy A nagy ho-ho-horgász.Elásott kincs, családjuktól elszakított fiatalok, szerelem, intrika, izgalmas történelmi háttér – a SZAFFI, a cigány-török macskalány kalandos és romantikus története a Dargayra jellemző emberi állatfigurákkal, vicces párbeszédekkel generációk számára jelentett alapvető filmélményt. Dargay Attila klasszikus rajzfilmje több mint három évtized elteltével is bizton számíthat a legifjabb generációk tetszésére.A film digitális felújítása a Magyar Nemzeti Filmalap Filmarchívum szakmai irányításával a Magyar Filmlaborban készült, a Filmalap Nemzeti Digitalizálási és Filmfelújítási Programjának keretében. Mintegy 30 ember dolgozott a filmszalag digitális restaurálásán. A filmfelújítások kulcsfontosságú munkafázisa, az eredeti színek felújítása Dargay Attila felesége és állandó alkotótársa, Henrik Irén operatőr irányításával készült. A digitális felújításnak köszönhetően a május 3-tól újra mozikba kerülő film nézői nemcsak Dargay Attila utánozhatatlan humorú rajzait élvezhetik tökéletes minőségben, de a ma már kultikus szinkronalakításokat is. A SZAFFI szereplőinek olyan legendás színészek kölcsönözték hangjukat, mint a címszereplő Pogány Judit, valamint Kern András, Bárdy György, Csákányi László, Gálvölgyi János, Gobbi Hilda, Hernádi Judit, Maros Gábor vagy Zenthe Ferenc.A SZAFFI a #magyarfilmnapja alkalmából április 30-án premier előtt országszerte több moziban is látható lesz. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban, ahol délelőtt 10 órakor lesz látható első alkalommal a felújított SZAFFI, a gyerekeket filmrajzoló, képregény készítő és egyéb izgalmas foglalkozások várják.