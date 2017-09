Újdonságokkal indul vasárnap a Magyarország, szeretlek!

Fotók: MTVA/Kaszner Nikolett

Szente Vajk játékmesterhez és Harsányi Levente csapatkapitányhoz Rátonyi Kriszta csatlakozik szintén csapatkapitányi szerepben. Apropó, csapatok: az eddigi fix leosztás helyett a csapatkapitányok a játék elején kockadobással döntik el, hogy a piros vagy a zöld oldalt vezetik majd, így végre megtudhatjuk, hogy Levente a piros oldalt is győzelemre tudja-e vinni annyiszor, mint ahányszor a zöldek élén diadalmaskodott a műsor korábbi adásaiban.A vetélkedő díszlete is felfrissült a nyári szünet alatt: a Lánchíd oroszlánjai beköltöztek a stúdióba, és magukkal hoztak számos magyar jellegzetességet is, amelyeket a szurkolók feje fölött fedezhetnek fel a nézők.

Újdonság, hogy az idei évadban az ország megyéi játszanak egymással. A műsor döntőjében a középdöntőkben két legtöbb pontot elérő megye játszhat majd az értékes nyereményért. Az adás során sok mindent megtudhatnak a nézők Magyarország tájairól: terítékre kerülnek a megyék kiváló termékei, terményei és ételei, de szó lesz még a határon túli testvérmegyékről és a megyeszékhelyek testvérvárosairól is. A szurkolók közt mindig helyet foglal egy-egy, a megyét jól ismerő ember, aki további érdekességeket árul el bizonyos játékok közben. A csapatok tagjai ismert emberek, akik az adott megyéből származnak, ott élnek, vagy dolgoznak.Az első adásban piros színekben Nógrád megye, zöldben Veszprém megye csapata játszik majd. A nógrádiak csapatában Mikecz Estilla, Csernák János és Pindroch Csaba, a veszprémiek részéről pedig Trokán Nóra, Figula János és Tóth Loon alkotja a csapatokat. Új játékok is várják majd őket: ebben az adásban mutatkozik be a "Kockás" elnevezésű feladat, ahol a tudás mellett a szerencsére is szükség lesz, hiszen a helyes válaszadás után egy hatalmas dobókockával kell gurítani ahhoz, hogy kiderüljön, hány pontot kap a csapat. A "Napraforgó" szintén itt debütál majd: ebben a játékban egy nagy napraforgó szirmai közül kell választani. Bizonyos szirmok csak egy napraforgó-szállal ajándékozzák meg a játékost, de a kérdést rejtőek helyes válasz esetén három pontot érnek.

Érdemes lesz ősszel Rátonyi Krisztával, Harsányi Leventével és Szente tartani, mert a műsor számos új játékot és meglepetést tartogat az évad további részeiben is.